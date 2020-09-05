Вольга Ковалькова – довірена особа Світлани Тихановської і член президії Координаційної ради – залишила Білорусь. Зараз опозиціонерка перебуває у Польщі.

Таку інформацію підтвердив прессекретар Координаційної ради білоруської опозиції Антон Раднянков, повідомляє "Радіо Свобода".

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Також він зазначив, що наразі Координаційна рада готує заяву з приводу виїзду Ковалькової до Польщі. Додамо, що Ковалькова була засуджена у Білорусі.

Як Ковалькова виїхала з Білорусі

Під час пресконференції в Польщі Ковалькова зазначила, що не планувала їхати з Білорусі. Однак вночі її вивезли з ізолятору на Окрестина, де вона відбувала 15 діб арешту. Після цього її привезли на прикордонний пункт "Брузги". Вона заявила, що її вивезли з країни так само, як раніше Тихановську, повідомляє tut.by.

Довідка. Вранці 12 серпня 2020 року стало відомо, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виїхала з країни у Литву. З араз вона вимушено там перебуває, адже, за словами політикині, їй та її родині загрожує небезпека. Тихановська повернеться додому у разі повної безпеки.

"Я не планувала і не збиралася їхати з Білорусі. Скоро я туди повернуся", – сказала Вольга Ковалькова.

Вона розповіла, що до неї в ізолятор прийшли представники влади. Вони запевнили її, що вона змушена виїхати з країни. В іншому випадку – не вийде з ізолятора дуже довго.

Посадили в свою машину, одягнули капюшон, дали маску, поклали на заднє сидіння і вивезли. Я не знала, куди мене везуть,

– розповіла опозиціонерка.

"Їхав автобус у Варшаву, польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли. Мене впізнав водій, він стежить за новинами. Він сказав, що радий, що я на волі", – додала Ковалькова.

Вона зазначила, що не мала з собою телефону, а лише візитку польського посла Артура Михальського. "Я йому подзвонила, і він сприяв моєму приїзду до Варшави", – підсумувала опозиціонерка.

Від'їзд Ковалькової прокометували у прикордонному комітеті

"5 вересня орієнтовно о 2 годині ночі вона прибула в пішому порядку в пункт пропуску "Брузги". Пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням "Гродно – Варшава" і проїхала на територію Польщі", – зазначили у комітеті.

Чому Ковалькову засудили

Вольга Ковалькова – білоруська опозиціонерка, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Відомо, що 24 серпня 2020 року Ковалькова приїхала з представником страйкового комітету МТЗ Сергієм Дилевським до Мінського тракторного заводу. Вони хотіли обговорити ситуацію зі страйком працівників. Однак опозиціонерку затримали біля прохідної МТЗ.

Ковалькову засудили до 10 днів адміністративного арешту. Причиною назвали участь у "несанкціонованому масовому заході". Вже 3 вересня закінчився термін арешту і опозиціонерку мали б відпустити. Однак так не сталось, адже в останній день арешту Ковалькову знову засудили ще до 15 діб. Ба більше, її визнали винною в участі в мітингу біля готелю "Планета", який відбувся 23 серпня.

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