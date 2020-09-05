Затримують студентів: що відбувається 5 вересня у Білорусі – фото, відео
Майже чотири тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів у перші дні та продовжують вимагати нових виборів. 5 вересня на акцію солідарності зібралися студенти, є перші затримання.
Про те, що відбувається упродовж 29-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Акції солідарності студентів
- Студенти Білоруського державного університету хотіли провести акцію солідарності у дворі університету, пишуть у телеграмі "Белсат".
Однак їм не дозволили цього зробити. Вхід у двір та головний корпус вишу закрили. Згодом студенти почали збиратися біля юридичного факультету та факультету міжнародних відносин.
Студентам БДУ не дозволили провести акцію, вони пішли під інший копус / Фото "Белсат"
- Студентку Білоруського національного технічного університету правоохоронці заставили сховати прапор.
- Крім того, біля кінотеатру "Жовтень" о 12:00 мала початися ще одна акція солідарності студентів, повідомляє TUT.By.
Однак о 12:05 там вже почалися затримання. Люди в цивільному та масках затримали щонайменше двох хлопців – їх відвели у мікроавтобус без номерів.
Пізніше жорстко затримали студентів на літній терасі кав'ярні, що на вулиці Карла Маркса.
- Згодом студенти таки сформували ланцюг солідарності.
- Ректорка Мінського державного лінгвістичного університету, де 4 вересня пройшли масові затримання, виступила з промовою. Вона зазначила, що їй "дуже жаль, що все так сталося".
Студенти цього вишу продовжують протестувати.
У МДЛУ з різних міст приїхали батьки студентів, аби дізнатися про ситуацію у навчальному закладі. Вони спілкувалися з проректором з навчально-виховної роботи Володимиром Пашкевичем. Саме він 2 дні тому пообіцяв забезпечити безпеку студентів.
Батьки студентів МДЛУ приїхали у виш / Телеграм Nexta
Хочуть дізнатися ситуацію у навчальному закладі / Телеграм Nexta
Зверніть увагу Жорстке затримання студентів у ВНЗ Білорусі: Міносвіти таки вирішило посилити безпеку дітей
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів, заявивши, що вони сфальсифіковані.
- По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
- На вулиці білоруси виходять вже чотири тижні.