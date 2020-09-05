Майже чотири тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів у перші дні та продовжують вимагати нових виборів. 5 вересня на акцію солідарності зібралися студенти, є перші затримання.

Про те, що відбувається упродовж 29-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Акції солідарності студентів

Студенти Білоруського державного університету хотіли провести акцію солідарності у дворі університету, пишуть у телеграмі "Белсат".

Однак їм не дозволили цього зробити. Вхід у двір та головний корпус вишу закрили. Згодом студенти почали збиратися біля юридичного факультету та факультету міжнародних відносин.



Студентам БДУ не дозволили провести акцію, вони пішли під інший копус / Фото "Белсат"

Студентку Білоруського національного технічного університету правоохоронці заставили сховати прапор.

Крім того, біля кінотеатру "Жовтень" о 12:00 мала початися ще одна акція солідарності студентів, повідомляє TUT.By.

Однак о 12:05 там вже почалися затримання. Люди в цивільному та масках затримали щонайменше двох хлопців – їх відвели у мікроавтобус без номерів.

Пізніше жорстко затримали студентів на літній терасі кав'ярні, що на вулиці Карла Маркса.

Згодом студенти таки сформували ланцюг солідарності.

Ректорка Мінського державного лінгвістичного університету, де 4 вересня пройшли масові затримання, виступила з промовою. Вона зазначила, що їй "дуже жаль, що все так сталося".

Студенти цього вишу продовжують протестувати.

У МДЛУ з різних міст приїхали батьки студентів, аби дізнатися про ситуацію у навчальному закладі. Вони спілкувалися з проректором з навчально-виховної роботи Володимиром Пашкевичем. Саме він 2 дні тому пообіцяв забезпечити безпеку студентів.



Батьки студентів МДЛУ приїхали у виш / Телеграм Nexta



Хочуть дізнатися ситуацію у навчальному закладі / Телеграм Nexta

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