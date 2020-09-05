Напередодні у Мінському державному лінгвістичному університеті пройшли жорсткі затримання студентів. причиною цього стало те, що група учнів заспівала "Марсельєзу" англійською мовою. У Міносвіти Білорусі відреагували на інцидент та вирішили посилити безпеку у ВНЗ.

Міністр освіти Ігор Карпенко ухвалив рішення посилити заходи безпеки учнів і працівників в установах освіти. Про це мовиться у повідомленні пресслужби Міносвіти.

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Відомство вже дало доручення, що стосуються забезпечення безпеки при організації навчального процесу:

учнів,

професорсько-викладацького складу,

працівників установ.

Згідно з дорученнями Карпенко, заклади повинні вжити додаткові заходи щодо посилення контролю доступу сторонніх осіб до закладів освіти, а також інші заходи зі зміцнення режиму безпеки в них.

Також буде організовано взаємодію всіх зацікавлених служб зокрема органів охорони та правопорядку.

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