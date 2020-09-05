Жорстке затримання студентів у ВНЗ Білорусі: Міносвіти таки вирішило посилити безпеку дітей
Напередодні у Мінському державному лінгвістичному університеті пройшли жорсткі затримання студентів. причиною цього стало те, що група учнів заспівала "Марсельєзу" англійською мовою. У Міносвіти Білорусі відреагували на інцидент та вирішили посилити безпеку у ВНЗ.
Міністр освіти Ігор Карпенко ухвалив рішення посилити заходи безпеки учнів і працівників в установах освіти. Про це мовиться у повідомленні пресслужби Міносвіти.
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Відомство вже дало доручення, що стосуються забезпечення безпеки при організації навчального процесу:
- учнів,
- професорсько-викладацького складу,
- працівників установ.
Згідно з дорученнями Карпенко, заклади повинні вжити додаткові заходи щодо посилення контролю доступу сторонніх осіб до закладів освіти, а також інші заходи зі зміцнення режиму безпеки в них.
Також буде організовано взаємодію всіх зацікавлених служб зокрема органів охорони та правопорядку.
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У Мінську жорстко затримали студентів: головне
- Білоруські силовики затримали 4 вересня кількох студентів Мінського лінгвістичного університету. Все через те, що вони заспівали французький гімн "Марсельєзу" в холі навчального закладу.
- Річ у тім, що у гімні є рядки про боротьбу з тиранією. Загалом "Марсельєзу" співали приблизно 50 осіб.
- Як свідчать численні відеозаписи події, поширені в соціальних мережах, студентів затримували як люди в цивільному, так і люди з написом на спині "ОМОН".
- При цьому видно, що адміністрація університету не діяла і не перешкоджала затримань, які проводяться в грубій формі.