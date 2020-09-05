Правоохоронці у Білорусі затримали на два місяці чотирьох топ-менеджерів IT-компанії PandaDoc, заснованої білорусами Микитою Мікадо і Сергієм Борисюком. У компанії вважають це помстою Мікадо, який підтримав опозиційні протести.

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У PandaDoc 2 вересня провели обшуки, для допитів затримали 7 співробітників, йдеться у заяві компанії.

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А 4 вересня стало відомо, що чотирьох співробітників – головну бухгалтерку, директора, директора з продажів та HR-менеджера звинувачують у розкраданні бюджетних грошей.

Вони нібито незаконно заволоділи 107 тисячами білоруських рублів, використовуючи службове становище, та завдали цим шкоди державі. Топ-менеджерів затримали на два місяці.

Що кажуть у самій IT-компанії

У PandaDoc зазначають, що немає жодних підстав для таких звинувачень. А співробітників ІТ-компанії називають "заручниками влади".

Ці репресії проводяться, щоб тиснути і зупинити ініціативу засновників компанії. Вони надавали допомогу звільненим силовикам, колишні колеги яких почали проти них репресії,

– йдеться у повідомленні.

Від влади PandaDoc просить звільнити її співробітників. У протилежному випадку вона закриє своє представництво у Білорусі.

Засновник PandaDoc теж прокоментував ситуацію

Микита Мікадо також записав відеозвернення щодо цього. Він заявив, що компанія буде тиснути "економічно, політично, інформаційно" та не заперечує, що доведеться переїхати.

Звернення Мікадо: дивіться відео

Що пропонував Мікадо раніше

Наразі він проживає у Сан-Франциско, де розташована штаб-квартира компанії.

12 серпня він в інстаграмі пропонував білоруським силовикам фінансову підтримку. Правоохоронці, які відмовилися виконувати накази під час протестів, можуть звернутися за допомогою, а охочі можуть пожертвувати їм гроші.

До цієї ініціативи долучився другий співзасновник PandaDoc Сергій Борисюк. Згодом ідея переросла в ініціативу Protect Belarus.

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