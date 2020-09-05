У Білорусі затримали топ-менеджерів білоруської IT-компанії: що відомо
Правоохоронці у Білорусі затримали на два місяці чотирьох топ-менеджерів IT-компанії PandaDoc, заснованої білорусами Микитою Мікадо і Сергієм Борисюком. У компанії вважають це помстою Мікадо, який підтримав опозиційні протести.
У Білорусі затримали айтішників
У PandaDoc 2 вересня провели обшуки, для допитів затримали 7 співробітників, йдеться у заяві компанії.
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А 4 вересня стало відомо, що чотирьох співробітників – головну бухгалтерку, директора, директора з продажів та HR-менеджера звинувачують у розкраданні бюджетних грошей.
Вони нібито незаконно заволоділи 107 тисячами білоруських рублів, використовуючи службове становище, та завдали цим шкоди державі. Топ-менеджерів затримали на два місяці.
Що кажуть у самій IT-компанії
У PandaDoc зазначають, що немає жодних підстав для таких звинувачень. А співробітників ІТ-компанії називають "заручниками влади".
Ці репресії проводяться, щоб тиснути і зупинити ініціативу засновників компанії. Вони надавали допомогу звільненим силовикам, колишні колеги яких почали проти них репресії,
– йдеться у повідомленні.
Від влади PandaDoc просить звільнити її співробітників. У протилежному випадку вона закриє своє представництво у Білорусі.
Засновник PandaDoc теж прокоментував ситуацію
Микита Мікадо також записав відеозвернення щодо цього. Він заявив, що компанія буде тиснути "економічно, політично, інформаційно" та не заперечує, що доведеться переїхати.
Звернення Мікадо: дивіться відео
Що пропонував Мікадо раніше
- Наразі він проживає у Сан-Франциско, де розташована штаб-квартира компанії.
- 12 серпня він в інстаграмі пропонував білоруським силовикам фінансову підтримку. Правоохоронці, які відмовилися виконувати накази під час протестів, можуть звернутися за допомогою, а охочі можуть пожертвувати їм гроші.
- До цієї ініціативи долучився другий співзасновник PandaDoc Сергій Борисюк. Згодом ідея переросла в ініціативу Protect Belarus.
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Чому ІТ-сектор не хоче залишатися у Білорусі
- Через регулярні проблеми з інтернетом на тлі масових протестів.
- Найгірше було з 10 по 12 серпня. IT-сектор забезпечував до 10% ВВП Білорусі. При цьому лише один день без інтернету призвів до втрати 56,4 мільйонів доларів лише за день.
- А за три доби проблем економіка Білорусі втратила близько 170 мільйонів доларів.
- Тож очевидно, що IT-фахівці почали шукати інші варіанти для роботи, зокрема й переїзд в Україну.