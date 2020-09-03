Вслід за Тихановською: до Литви хочуть переїхати десятки IT-компаній з Білорусі
Про наміри переїхати з Білорусі до Литви через ситуацію в країні заявила 21 білоруська ІТ-компанія. Більше половини з них – великі.
Поки білоруським компаніям важко влаштуватись у Литві
Кабмін Литви на своєму засіданні розглянув план допомоги Білорусі. Про це повідомив міністр економіки і інновацій Литви Рімантас Сінкявічюс, інформує Delfi.
До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Сінкявічюс зазначив, що білоруські компанії могли б влаштуватись у Литві, проте на їх шляху постає низка проблем. Зокрема, мовиться про неможливість відкриття рахунків у банках. Очільник Мінекономіки наголосив: потрібно внести поправки до законодавства, які б дозволили іноземним юридичним особам відкривати рахунки у литовських фінустановах.
Питаннями білорусів займаються і у МВС. Керівниця силового відомства Рита Тамашунене заявила, що зараз активно думають, як спростити в'їзд білорусів до Литви.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести.
- Внаслідок застосування сили правоохоронцями загинули щонайменше 4 людей, більше ніж тисяча – отримали поранення
- Через тиск влади опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала до Литви.
- Опозиція створила Координаційну раду, яку в країні вже визнали неконституційною.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
- Незважаючи на загиблих та поранених, люди не злякалися і продовжують виходити на мітинги.
- 1 вересня на акції протесту вийшли студенти. ОМОНівці жорстко їх розігнали.
- 2 вересня протести та затримання продовжились.