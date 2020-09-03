Про наміри переїхати з Білорусі до Литви через ситуацію в країні заявила 21 білоруська ІТ-компанія. Більше половини з них – великі.

Поки білоруським компаніям важко влаштуватись у Литві

Кабмін Литви на своєму засіданні розглянув план допомоги Білорусі. Про це повідомив міністр економіки і інновацій Литви Рімантас Сінкявічюс, інформує Delfi.

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Сінкявічюс зазначив, що білоруські компанії могли б влаштуватись у Литві, проте на їх шляху постає низка проблем. Зокрема, мовиться про неможливість відкриття рахунків у банках. Очільник Мінекономіки наголосив: потрібно внести поправки до законодавства, які б дозволили іноземним юридичним особам відкривати рахунки у литовських фінустановах.

Питаннями білорусів займаються і у МВС. Керівниця силового відомства Рита Тамашунене заявила, що зараз активно думають, як спростити в'їзд білорусів до Литви.

Зверніть увагу! Тим часом, у Білорусі проводили обшуки в IT-компанії PandaDoc. Раніше її власник Микита Мікадо зазначив, що допоможе силовикам, що звільнились після президентських виборів.

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