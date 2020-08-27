Тихановська назвала умови, за яких повернеться у Білорусь
Колишня кандидатка у президенти Білорусі та опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що може повернутися у країну, але за певних умов. Перша – там організують переговори з чинною владою, друга – забезпечать проведення чесних виборів президента.
Світлана Тихановська розглядає можливість повернення у Білорусь. Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу "Дождь".
Читайте також "Не проросійська і не антиросійська": Тихановська оголосила мирну революцію у Білорусі
Однак для цього потрібне виконання щонайменше двох умов.
Я думаю, в той момент, коли будуть ці переговори (з чинною владою – 24 канал) і організація нових та чесних виборів, я зможу повернутися в Білорусь,
– зазначила Тихановська.
Нагадаємо, опозиціонерка покинула країну 11 серпня. Вона виїхала в Литву, де досі перебуває.
Дізнайтеся більше Тихановська не буде брати участь у перевиборах президента Білорусі
Тихановська покинула Білорусь: головне
- 11 серпня вона пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів.
- Однак згодом із нею зник зв'язок. Крім того, політикиня вийшла з одного з кабінетів і сказала своєму адвокату: "Я ухвалила рішення" та зникла в іншому кабінеті.
- У ЦВК вона пробула щонайменше 7 годин. Виявилося, що там з нею говорили посадовці силових структур. Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.
- Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А вранці стало відомим, що вона – у Литві.
- Вдень 12 серпня Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику каже, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця.
- Перед цим у КДБ Білорусі оприлюднили версію, що на Тихановську готували замах. Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь.
- Навіть після виїзду з Білорусі Тихановська й надалі себе вважає обраним президентом і закликає провести перевибори. Офіційно її підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%.
- Крім того, її штаб ініціював створення Координаційної ради. Мета органу – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас штаб Тихановської розраховує на підтримку зарубіжних партнерів в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче.
- У Білорусі вже 19 день тривають протести. А з 17 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.