Колишня кандидатка у президенти Білорусі та опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що може повернутися у країну, але за певних умов. Перша – там організують переговори з чинною владою, друга – забезпечать проведення чесних виборів президента.

Світлана Тихановська розглядає можливість повернення у Білорусь. Про це вона заявила в інтерв’ю телеканалу "Дождь".

Читайте також "Не проросійська і не антиросійська": Тихановська оголосила мирну революцію у Білорусі

Однак для цього потрібне виконання щонайменше двох умов.

Я думаю, в той момент, коли будуть ці переговори (з чинною владою – 24 канал) і організація нових та чесних виборів, я зможу повернутися в Білорусь,

– зазначила Тихановська.

Зверніть увагу! Нещодавно Тихановська повідомляла, що повернеться в Білорусь тоді, коли зможе відчувати себе в безпеці.

Нагадаємо, опозиціонерка покинула країну 11 серпня. Вона виїхала в Литву, де досі перебуває.

Дізнайтеся більше Тихановська не буде брати участь у перевиборах президента Білорусі

Тихановська покинула Білорусь: головне