Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська визначилася щодо того, чи братиме участь у наступних виборах, якщо такі призначать: робити цього вона не планує.

Тихановська не візьме участі у наступних виборах

Раніше цього ж дня, 21 серпня, під час пресконференції Світлана Тихановська на запитання про участь у перевиборах не дала конкретної відповіді. Вона лише наголосила, що головне – домогтися повторного голосування. Однак згодом телеканал "Белсат" оприлюднив у ютубі ексклюзивне інтерв'ю з Тихановською.

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На аналогічне запитання про участь у ймовірних перевиборах глави держави Білорусь Тихановська відповіла так:

"Я не планую сама". І додала, що політики їй було "більш ніж достатньо".

Тихановська також заявила, що у розв'язання кризи в Білорусі не повинні втручатися іноземні держави. Білоруси повинні, мовляв, самостійно в усьому розібратися та на переговорах із владою домогтися проведення "нових чесних і прозорих виборів".

Цікаво, що Тихановська на початку розмови з журналістом намагалася відповідати на запитання білоруською мовою, однак невдовзі зауважила, що їй це важко вдається, та надалі говорила російською. Ведучий, утім, до завершення інтерв'ю питання ставив білоруською.

Інтерв'ю Тихановської телеканалу "Белсат": відео

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