Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вимагає визнати недійсними вибори 9 серпня. Відповідну скаргу до суду подав її адвокат Максим Знак.

Тихановська наголосила, що суд має визнати президентські вибори у Білорусі недійсними, адже вони можуть бути сфальсифікованими. Про це повідомляє агентство Белсат.

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Зауважимо, що думку про сфальсифіковані вибори поділяють білоруси та низка європейських країн. Саме тому люди у Білорусі вже 13-й день поспіль влаштовують масштабні акції протесту та страйки. Проведення нових виборів у Білорусі є однією з головних вимог і протестувальників, і опозиції.

Водночас сама Тихановська зараз перебуває у Литві. Туди вона виїхала після початку протестів у Білорусі.

Що відомо про Світлану Тихановську: головне

Тихановська народилася 11 вересня 1982 року у місті Мікашевичі, що розташоване у південній частині Білорусі. За спеціальністю вона вчителька англійської та німецької мов.

Світлана одружена та має дітей. Її чоловік – Сергій Тихановський – політв'язень та наразі перебуває під арештом.

Напередодні президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська вивезла своїх дітей до ЄС. Відомо, що їй погрожували в'язницею та позбавленням батьківських прав.

У політиці Світлана Тихановська опинилася не за власних політичних амбіцій, а для того, щоб підтримати чоловіка.

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Раніше Центральна виборча комісія Білорусі відхилила всі скарги на проведення президентських виборів, скарги подавали Тіхановська та інші опозиційні кандидати. Крім того, білоруський ЦВК відмовився переглядати результатів виборів.