Вже тринадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. Працівники, як заводів-гігантів, так і невеликих підприємств продовжують страйкувати. Люди вимагають нового чесного голосування за главу держави.

Про те, що відбувається в 13-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Страйки та протести 21 серпня

Страйк "Гродноенерго"

Колектив державної енергетичної компанії звернувся до керівництва свого підприємства, міста та області з петицією, яку підписали 668 осіб. У зверненні представники енергетики заявили, що стурбовані ситуацією в Білорусі після виборів 9 серпня і не визнають результати виборів.

Вони пояснили, що не можуть приєднатися до загальнонаціонального страйку, оскільки функціонування систем життєзабезпечення громадян і роботи всіх секторів економіки залежать від їхнього рішення. Водночас вони висловили солідарність з мирними протестувальниками.

Представники енергетики висунули низку вимог:

провести нові чесні президентські вибори,

зупинити насильство і незаконні затримання цивільних осіб,

звільнити всіх незаконно затриманих і політичних в'язнів,

покарати тих, хто затримував і бив ув'язнених.

Ланцюг єдності у Мінську

Як і тиждень тому небайдужі у Мінську вирішили знов влаштувати ланцюг єдності. Білоруські телеграм-канали пишуть, що проспект Дзержинського у столиці Білорусі заполонили автомобілі. Водії почали блокувати рух, вони вмикали аварійку та виходили з машин.

Акція "Ланцюг покаяння"

Також у Мінську відбувається акція "Ланцюг покаяння". Її мета – нагадати про неприпустимість насильства з боку силовиків. За задумом організаторів, люди повинні розтягнутися від Куропат до СІЗО на "Окрестіна" через все місто.

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