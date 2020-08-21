Білоруський народ продовжує протестувати: що відбувається в Білорусі 21 серпня
Вже тринадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. Працівники, як заводів-гігантів, так і невеликих підприємств продовжують страйкувати. Люди вимагають нового чесного голосування за главу держави.
Про те, що відбувається в 13-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
Страйки та протести 21 серпня
Страйк "Гродноенерго"
Колектив державної енергетичної компанії звернувся до керівництва свого підприємства, міста та області з петицією, яку підписали 668 осіб. У зверненні представники енергетики заявили, що стурбовані ситуацією в Білорусі після виборів 9 серпня і не визнають результати виборів.
Вони пояснили, що не можуть приєднатися до загальнонаціонального страйку, оскільки функціонування систем життєзабезпечення громадян і роботи всіх секторів економіки залежать від їхнього рішення. Водночас вони висловили солідарність з мирними протестувальниками.
Представники енергетики висунули низку вимог:
- провести нові чесні президентські вибори,
- зупинити насильство і незаконні затримання цивільних осіб,
- звільнити всіх незаконно затриманих і політичних в'язнів,
- покарати тих, хто затримував і бив ув'язнених.
Ланцюг єдності у Мінську
Як і тиждень тому небайдужі у Мінську вирішили знов влаштувати ланцюг єдності. Білоруські телеграм-канали пишуть, що проспект Дзержинського у столиці Білорусі заполонили автомобілі. Водії почали блокувати рух, вони вмикали аварійку та виходили з машин.
Акція "Ланцюг покаяння"
Також у Мінську відбувається акція "Ланцюг покаяння". Її мета – нагадати про неприпустимість насильства з боку силовиків. За задумом організаторів, люди повинні розтягнутися від Куропат до СІЗО на "Окрестіна" через все місто.
Головне про протести у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці.
- Білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання.
- Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- Поранені були більше ніж тисяча осіб, понад 7 тисяч затримані.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні.