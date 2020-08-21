Західні ЗМІ зауважили розбіжність поглядів у Кремлі щодо ситуації в Білорусі. Сам Володимир Путін публічно підтримує Олександра Лукашенка, а люди з його оточення розповідають, як розвиватиметься Білорусь після повалення режиму диктатора.

Лукашенко, можливо, не зможе пережити таку реакцію проти нього як повалення режиму, пише Bloomberg з посиланням на людей, близьких до кола Путіна.

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Обізнаний у дискусіях у Кремлі чиновник заявив, що Росія не зацікавлена ​​в запобіганні падіння режиму Лукашенка, хоча й не намагатиметься його пришвидшити.

Росіяни, імовірно, очікують, що після повалення Олександра Лукашенка й приходу до влади представників опозиції відносини з Росією можуть стати навіть кращими.

Водночас підтримка чинного режиму може загрожувати суспільним вибухом у чи не найбільшого партнера Росії. Так само й військова підтримка Лукашенка може спричинити конфлікт з Білоруссю ще гірший, ніж навіть з Україною.

Разом з тим Росія поки не покидає Олександра Лукашенка напризволяще. Путін публічно говорить про його підтримку, а в останні дні став ключовим посередником між білоруським диктатором і країнами Заходу.

Чому Росія досі не визначилася з пріоритетами: