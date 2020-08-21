Кремль підтримує Лукашенка, але розказує про життя після повалення диктатора, – ЗМІ
Західні ЗМІ зауважили розбіжність поглядів у Кремлі щодо ситуації в Білорусі. Сам Володимир Путін публічно підтримує Олександра Лукашенка, а люди з його оточення розповідають, як розвиватиметься Білорусь після повалення режиму диктатора.
Лукашенко, можливо, не зможе пережити таку реакцію проти нього як повалення режиму, пише Bloomberg з посиланням на людей, близьких до кола Путіна.
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Обізнаний у дискусіях у Кремлі чиновник заявив, що Росія не зацікавлена в запобіганні падіння режиму Лукашенка, хоча й не намагатиметься його пришвидшити.
Росіяни, імовірно, очікують, що після повалення Олександра Лукашенка й приходу до влади представників опозиції відносини з Росією можуть стати навіть кращими.
Водночас підтримка чинного режиму може загрожувати суспільним вибухом у чи не найбільшого партнера Росії. Так само й військова підтримка Лукашенка може спричинити конфлікт з Білоруссю ще гірший, ніж навіть з Україною.
Разом з тим Росія поки не покидає Олександра Лукашенка напризволяще. Путін публічно говорить про його підтримку, а в останні дні став ключовим посередником між білоруським диктатором і країнами Заходу.
Чому Росія досі не визначилася з пріоритетами:
- Тут може бути декілька причин. Найпростіша може полягати в розбіжності думок. Хоча про Росію заведено вважати, що там усе вирішує одна людина, та різні чиновники можуть мати різні погляди на події в Білорусі.
- Куди більш імовірна причина може полягати в тому, що в Кремлі банально досі не визначилися, хто для них більш зручний – Лукашенко, який, на думку Росії, гальмував інтеграцію двох держав, чи потенційно більш проросійський представник опозиції.
- Водночас не виключено, що опозиція після приходу до влади може й зовсім розвернути курс Білорусі в бік Заходу. Тоді Росія ризикує втратити ключового партнера.