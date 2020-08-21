Росія готова допомогти Лукашенку врегулювати ситуацію: Пєсков назвав умову
У Росії заявили, що вони є готовими допомогти врегулювати ситуацію в Білорусі. Але така допомога надійде лише в тому разі, якщо офіційний Мінськ цього захоче.
Допомога Кремля Білорусі: що відомо
Заяву щодо допомоги Москви зробив речник російського президента Дмитро Пєсков. Так він відповів на питання, чи готовий Кремль стати посередником між опозицією та владою в Білорусі, передає Інтерфакс-Україна.
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Якщо керівництво Білорусі цього захоче, то, звісно, російська сторона – готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі,
– зауважив Пєсков.
Також він прокоментував інформацію, що в Білорусі порушили кримінальну справу за фактом того, що опозиція створила Координаційну раду.
"Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися та давати якісь оцінки причин, за якими порушують ті чи інші кримінальні справи в Білорусі. Це абсолютно суверенна справа Білорусі", – підкреслив речник Путіна.
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Взаємини Росії та Білорусі: що відбулося останнім часом
- До виборів Лукашенко позиціонував себе як патріот і наголошував, що майже усіх альтернативних кандидатів підтримує Росія.
- А вже після голосування його риторика змінилася – нібито опозицію підтримує та фінансує захід, і вони тут хочуть зробити майдан. Більше того, у Литві та Польщі, що межують з заходом Білорусі, НАТО начебто посилює свою присутність. Ці слова лунають на тлі протестів і загальнонаціонального страйку в країні.
- Цікаво, одним із перших, хто привітав Лукашенка з перемогою на виборах, був власне Путін.
- Згодом білоруський очільник заявив, що дуже хоче переговорити з російським колегою. Пояснив він це тим, що нібито існує загроза не тільки для Білорусі, а для всієї Союзної держави (Союз Білорусі та Росії – 24 канал).
- Поговорити з Путіними йому все ж вдалося, і Лукашенко видав ще одну гучну заяву – вони з господарем Кремля домовилися, і той допоможе.
- Після цих слів Лукашенка у мережі помітили, що до кордону з Білоруссю Росія перекидає автозаки Росгвардії. Усі ці машини не мали розпізнавальних знаків і всередині перебували люди в чорній формі. Останніх вже охрестили "чемними людьми" – за аналогією з кримськими "ввічливими" зеленими чоловічками.