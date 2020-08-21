У Росії заявили, що вони є готовими допомогти врегулювати ситуацію в Білорусі. Але така допомога надійде лише в тому разі, якщо офіційний Мінськ цього захоче.

Допомога Кремля Білорусі: що відомо

Заяву щодо допомоги Москви зробив речник російського президента Дмитро Пєсков. Так він відповів на питання, чи готовий Кремль стати посередником між опозицією та владою в Білорусі, передає Інтерфакс-Україна.

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Якщо керівництво Білорусі цього захоче, то, звісно, російська сторона – готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі,

– зауважив Пєсков.

Також він прокоментував інформацію, що в Білорусі порушили кримінальну справу за фактом того, що опозиція створила Координаційну раду.

"Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися та давати якісь оцінки причин, за якими порушують ті чи інші кримінальні справи в Білорусі. Це абсолютно суверенна справа Білорусі", – підкреслив речник Путіна.

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