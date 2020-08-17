У мережі з’явилися повідомлення, що автозаки та загони Росгвардії прямують до кордону з Білоруссю. Рухаються вони без розпізнавальних знаків. Таку інформацію оприлюднили кілька ресурсів увечері 16 серпня.

Росіяни перекидають автозаки і бійців Росгвардії до кордону Білорусі: що відомо

Однією з перших про це повідомила група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT). Посилаються вони на телеграм-канал Paris Burns, де опублікували відео з колонами вантажівок, що рухаються від Санкт-Петербурга до кордону.

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Дивіться відео з колоною техніки у понад 400 кілометрах від кордону з Білоруссю

Ці машини мають ґратки на вікнах і є схожими на автозаки, які Росгвардія зазвичай використовує на масових заходах в Санкт-Петербурзі. Водночас на авто немає жодного маркування – ні розпізнавальних знаків, ні емблем, ні характерних для російських правоохоронних органів речей (червоної смуги з написом "Росгвардія", синьої смуги з написом "Поліція", напису "ОМОН").

Згодом цю інформацію з посиланням на читача підтвердило російське видання з Санкт-Петербургу "Фонтанка".

За 4 години дороги Псков – Санкт-Петербург зустрів приблизно 30 – 40 "Уралів", що рухаються без номерів. Були ще машини типу Hummer. Частина була пофарбованою у камуфляж, частина - як у ОМОНу. Всі – без номерів. Думаю, їдуть до кордону з Білоруссю,

– розповів журналістам чоловік.

На підтвердження він прислав відповідні фото. Коментуючи їх, військові зазначили, що представлені зразки техніки не стоять на озброєнні сил Західного військового округу РФ.



Техніка, що з Росії рухається до кордону з Білоруссю / Колаж 24 каналу

Також схоже повідомлення опублікувало видання "Медуза". За словами журналістів, колона військової техніки рухається трасою Москва – Мінськ.

Повідомив про колону техніки без розпізнавальних знаків з посиланням на колегу й журналіст Василь Максимов.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Крім того, у мережі оприлюднили ще одне цікаве відео як підтвердження. За даними авторів, у машинах колони, що рухалася з Москви, їдуть люди в чорній формі без розпізнавальних знаків.

Колона з невідомими людьми рухається у бік Мінська: відео

За інформацією видання "Наша Ніва", штатна місткість одного такого автозаку – щонайменше 20 осіб. Таким чином, тільки з Петербурга може їхати майже 600 бійців (для порівняння, загальна чисельність всього білоруського ОМОНу – 1500 осіб).

Зауважимо, поки невідомо, чи перетнули ці машини кордон із Білоруссю. За останніми повідомленнями вони були у 83 кілометрах звідси.

До речі Білорусь влаштує масштабні військові навчання на кордоні з Литвою

Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.