Міністерство оборони Білорусі заявило, що проведе військові навчання із залученням зенітно-ракетних військ, танкових і механізованих батальйонів.

Військові навчання пройдуть з 17 по 20 серпня біля кордону з Литвою. Про це повідомила пресслужба Міноборони Білорусі у телеграмі.

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Що відомо про військові навчання

Міноборони підкреслило, що підрозділи зенітних ракетних полків вже заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони у межах охорони державного кордону.

Протягом навчання відбудеться:

низка тактичних навчань з батареями реактивних дивізіонів;

висунення на ділянку місцевості поблизу Острівця, полігони "Гожський" і "Неман".

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Цікаво, що під час мітингу 16 серпня у Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "війська НАТО брязкають гусеницями біля наших воріт". Раніше Лукашенко доручив перекинути десантників до Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.