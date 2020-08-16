У Москві провели акцію на підтримку ОМОНу Білорусі. Росіяни вдягнули військову форму часів Другої світової війни, а головний заклик до силовиків був – не зупинятися та "давити майданну мерзоту".

Акція пройшла у Москві біля посольства Білорусі в суботу, 16 серпня, повідомляє Euroradio. Важливо Історична хода за свободу і "Антимайдан" Лукашенка: як проходять протести в Білорусі 16 серпня На одному з фото видно, як жінка тримає плакат з надписом: "Білоруський ОМОН, сильніше давіть майданну мерзоту!". Також інші протестувальники тримали інші плакати з закликом до силовиків працювати "ще краще". Ми підтримуємо дії білоруського ОМОНу щодо розгону Майдану,

– заявили протестувальники.

Активіст у Москві / Фото euroradio

Активісти вдягнули військову форму часів Другої світової війни / Фото euroradio Протести у Білорусі: коротко На масові протести люди вийшли через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Річ у тім, що стало відомо про перемогу Олександра Лукашенка із величезним відривом. Народ впевнений – вибори сфальсифікували.

Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.

Спочатку це були мирні демонстрації, однак згодом вони перетворились на криваві сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках. Зокрема, силовики побили навіть 16-річного підлітка. Він в реанімації.

У ОБСЄ звинуватили білоруську владу у порушенні прав людини та закликали сторони до деескалації конфлікту та початку діалогу. Водночас Євросоюз може ввести санкції проти уряду Білорусі вже наприкінці серпня.