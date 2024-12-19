Голова Об'єднаного перехідного кабінету Світлана Тихановська розповіла 24 Каналу, що це такий ритуал, який Лукашенко організовує для себе. Їхній результат зрозумілий, а єдина інтрига – це скільки відсотків напишуть у фінальному протоколі.

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Вибори без жодної загадки

"Здається, що пропаганда вже проговорилася – буде 90-95%. Я не здивуюся, якщо виявиться 120%. В умовах, які зараз у Білорусі, шансів для виборів немає. У країні тотальна зачистка, всі партії ліквідовано", – зауважив Світлана Тихановська.

Політичні лідери або за ґратами, або вимушено залишили країну. І зараз навіть балотуватися не можна, коли ти “неблагонадійний”. ​​Лукашенко виніс уроки з 2020 року. Він хоче провести таку максимально стерильну кампанію без конкуренції та альтернативних кандидатів.

Зараз країна у сталінському режимі, проводять примусові збори на підтримку Лукашенка. Вони записують різні флешмоби, наскільки країна підтримує свого диктатора, вже оголосили, що зібрали мільйони підписів на його підтримку,

– додала Світлана Тихановська.

Тих, хто відмовляється записуватися за Лукашенка, вносять до іншого списку. До них приходить КДБ. Звісно, білоруси не визнають ці вибори без вибору й закликають інших громадян, якщо їх змушують приходити на виборчі дільниці, ставити в бюлетенях позначку проти всіх.

"Я впевнена, що міжнародне товариство не визнає цих виборів. У нас будуть переговори з цього питання. Лукашенко як був нелегітимним узурпатором, таким і залишиться", – наголосила Тихановська.

Нові абсурдні заяви Лукашенка

Білоруський диктатор заявив що президентом має бути чоловік, а не жінка. У таких висловлюваннях немає нічого нового. Він завжди демонстрував домобудівні погляди. Але тепер цей чоловічий шовінізм виглядає дрімучим і непристойним у новому світі, бо зараз всюди дедалі більше жінок-лідерів.

Білоруси загалом, як нація, давно переросли Лукашенка з такими його патріархальними поглядами. Він живе середньовічними уявленнями про життя, а білоруси — це освічений, сучасний, проєвропейський народ,

– підкреслила Тихановська.

Вона додала, що у них вже немає таких уявлень, що жінка не для політики. Білоруси теж бачать, як усе більше жінок займають керівні пости. І в 2020 році показали, що вони на голову вищі, ніж ці радянські лідери.

Варто зазначити, що з 2020 року затримання та репресії у Білорусі не зупинялися ні на день. Людей заарештовують за все: участь у протестах 2020 року, старі фотографії із червоно-білими прапорами, за листування та навіть за вподобайки у соцмережах.