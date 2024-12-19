Про це 24 Каналу розповіла голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська, зазначивши, що у Білорусі саджають за будь-що: участь у протестах 2020 року, старі фотографії червоно-білого прапора, листування. Вона підкреслила, що навіть солідарність до політв'язнів чи догляд за їхніми дітьми може призвести до арешту.

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Новий рівень репресій

Світлана Тихановська зауважила, що перед виборами у Білорусі розпочався новий рівень терору.

Кожного дня затримують до двохсот людей. Офіційно у Білорусі 1400 політв'язнів, але насправді їх набагато більше. Рідні відкрито бояться говорити, що у їхній сім'ї є політв'язень, адже режим мститься родичам,

– сказала вона.

Затриманих через невизнання влади Лукашенка тримають у нелюдських умовах, вони зазнають тортур, їм не надають жодної медичної допомоги.

"Це вказує на те, що режим відчуває слабкість та боїться, щоб протести не повторились знову. Вже минуло понад 4 роки, але Лукашенко продовжує поводитись так, ніби досі сотні тисяч білорусів стоять біля його палацу", – зауважила голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Помилування політв'язнів

За словами Тихановської, ситуація із політв'язнями у Білорусі лише погіршується. Лукашенко використовує їх як заручників.

Він начебто випускає десятки людей, щоб створити видимість гуманності, проте в цей час силовики затримують у 2 – 3 рази більше людей, ніж "помилувано",

– наголосила вона.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір балотуватися на "виборах" у 2025 році, підкреслюючи, що складна ситуація лише посилює його бажання залишитися при владі. При цьому він цинічно стверджував, що у Білорусі вибори найчесніші у світі, попри численні міжнародні звинувачення у фальсифікаціях.