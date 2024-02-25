Про це повідомляє низка білоруських ЗМІ. З такою заявою Лукашенко виступив на виборчій дільниці. До слова, у неділю, 25 лютого, у Білорусі проходить голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, передає 24 Канал.
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Лукашенко пригрозив "радикалам"
Лукашенко заявив, що збирається балотуватися на президентських "виборах" у 2025 році. Ба більше, він почав стверджувати, що буцімто, чим "напруженішою буде обстановка", тим швидше він піде на вибори.
Піду, піду, піду. Передайте їм (опозиції – 24 Канал), що піду! І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема (для мене, повірте, це дуже важливо – жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій), що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі,
– заявив Лукашенко.
Також самопроголошений президент почав цинічно заявляти, що "владу у Білорусі буде важко скинути навіть радикальним шляхом", а також запевнив, що "ніде у світі немає таких чесних виборів".
"У нас це свято! Ми проводимо щиру та чесну політику! Ніде у світі немає таких відкритих, чесних виборів, як у Білорусі. Нам потрібне спокійне життя і в ім'я цього ми робитимемо все", – заявив Лукашенко.
Лукашенку привиділися "диверсанти" на кордоні
Минулого тижні Лукашенко видав нову фантастичну заяву – йому привиділися "українські диверсанти" на кордоні з Білоруссю. Він заявив, що їх буцімто затримують "два – три рази на тиждень".
Так, за вигадками Лукашенка, зранку 16 лютого на кодоні затримали нібито "українських диверсантів з вибухівкою".
Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі,
– завив Лукашенко.
У ДПСУ на такі вигадки самопроголошеного президента Білорусі відреагували досить стримано. Там наголосити, що це звичайнісіньке підігравання кремлівській пропагандистській риториці.