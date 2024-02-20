У вівторок, 20 лютого, так званий президент Білорусі Алєксандр Лукашенко організував нараду із силовиками. Як повідомляють російські пропагандистські медіа, там він почав говорити про ймовірність початку третьої світової війни, передає 24 Канал.

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Лукашенка непокоять військові НАТО

На тому ж засіданні очільник Білорусі заявив, що біля кордонів Росії та Білорусі розміщені близько 32 тисяч військових НАТО, а також "більше тисячі одиниць бронетехніки, 235 літаків і вертольотів.

Ймовірно Лукашенко вважає, що усю цю техніку підготували для наступу, чи то "нападєнія", на Білорусь. Сам він каже, що вважає побоювання про можливість Третьої світової війни "небезпідставними".

Білоруський диктатор дозволив військовим відкривати вогонь по цивільних

Білоруські військові отримали "зелене світло" на використання по цивільних бойової зброї та спецзасобів. Відповідний указ також дозволяє військовослужбовцям країни застосовувати фізичну силу проти мирних мешканців.

Цікаво, що бити та відкривати вогонь можна з урахуванням обставин, характеру злочину або адміністративного правопорушення. Також військові повинні зважати на особу винного відповідно до вимог загальновійськових статутів.

Лукашенко також затримував "диверсантів" на кордоні