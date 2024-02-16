Раніше Путін поскаржився, що росіян у балтійських країнах нібито "викидають за кордон". За його словами, це "дуже серйозні речі", які буцімто стосуються безпеки Росії. Тому, російський диктатор не вигадав нічого кращого, ніж пригрозити країнам Балтії.
Дивіться також "Скрізь повно мертвих росіян": журналіст CNN розповів про свою поїздку на фронт
Путін готується до нової війни
Як зазначили у Financial Times, російський диктатор Володимир Путін готується до війни проти країн Балтії.
Повідомляється, що про це сказав високопоставлений український чиновник, який заявив, що Київ має переконливі дані розвідки стосовно намірів Кремля.
Путін просто не може зупинитися,
– цитує видання неназваного чиновника.
Зокрема, служба зовнішньої розвідки Естонії цього тижня заявила, що Росія має намір подвоїти кількість своїх військ, розміщених уздовж кордону з країнами Балтії та Фінляндією.
Подібна активність може свідчити про потенційний воєнний конфлікт з Північноатлантичним альянсом протягом наступного десятиліття.
Путін робить все, про що говорить. І єдине, що може його зупинити – це політика сили. Це єдине, що він розуміє,
– сказав голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген.
Країни Балтії укріплюють кордони: що відомо
- Нещодавно стало відомо, що Латвія зводить бункери на кордонах. Це має захистити країну від можливого нападу Росії та Білорусі. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що захист кордонів є "важливим завданням" для всіх прифронтових країн.
- Латвійський очільник міноборони каже, що його країна підписала угоду із литовсько-естонськими колегами про координацію діяльності з укріплення ліній оборони. Він додав, що кожна країна, звісно, має свої конкретні плани.
- Зокрема, щоб зупинити потенційний наступ росіян, Естонія зведе 600 бункерів. У міноборони пообіцяли, що це ніяк не вплине на ландшафт, а в мирний час споруди можна використовувати як підвал для картоплі. Їх мають звести в регіоні Іда-Вірумаа та на південному сході країни.
- Ще раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви провели зустріч у Ризі. Там вони підписали історичну угоду. Вже упродовж найближчих років країни створять на своїх кордонах оборонну зону. Вона складатиметься з різних оборонних об'єктів. Їхньою метою буде стримування та, якщо буде потреба, захист від військової загрози з боку Білорусі та Росії.