Фредерік Плейтген був запрошений як гість до ток-шоу, де поділився з ведучою Сандрою Майшбергер враженнями від свого недавнього візиту на передову. Однією з цікавих зустрічей було знайомство з українським підрозділом операторів дронів, які взяли участь в атаках на позиції російських військ.

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Що вразило журналіста CNN

Плейтген був шокований тим фактом, що ЗСУ мають змогу бачити все і дивитися в лиця окупантів перед моментом загибелі.

Вони могли бачити все, буквально дивилися в обличчя російських солдат, які знали, що для них, ймовірно, скоро все закінчиться. Найбільше мене вражає те, скільки трупів лежить навколо. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не прибирається,

– розповідає журналіст.

На думку американського журналіста, українські військові зможуть вистояти навіть, якщо США не нададуть новий пакет допомоги.

"Вони покладатимуться на нову стратегію, на ці маленькі безпілотники. Наразі українці створюють авіацію далекого радіусу дії, що складається з безпілотників, щоб атакувати маршрути постачання", – зазначає Плейтген.

Зверніть увагу! Сенат США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Остаточне рішення залишалося за Палатою представників. Втім, спікер Палати представників США Джонсон оголосив канікули до 28 лютого. Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Журналіст також відзначив той факт, що перед поїздкою на фронт він і подумати не міг скільки Путін відправляє людей на смерть. Плейтген говорить, що ця ситуація, є однією з причин, чому українці продовжують боротися з таким самовідданням.

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