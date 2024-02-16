Фредерик Плейтген был приглашен в качестве гостя на ток-шоу, где поделился с ведущей Сандрой Майшбергер впечатлениями от своего недавнего визита на передовую. Одной из интересных встреч было знакомство с украинским подразделением операторов дронов, которые приняли участие в атаках на позиции российских войск.

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Что поразило журналиста CNN

Плейтген был шокирован тем фактом, что ВСУ могут видеть все и смотреть в лица оккупантов перед моментом гибели.

Они могли видеть все, буквально смотрели в лицо российских солдат, которые знали, что для них, вероятно, скоро все закончится. Больше всего меня поражает то, сколько трупов лежит вокруг. Везде полно мертвых русских, частей тел, деталей машин. Ничего не убирается,

– рассказывает журналист.

По мнению американского журналиста, украинские военные смогут выстоять даже если США не предоставят новый пакет помощи.

"Они будут полагаться на новую стратегию, на эти маленькие беспилотники. Сейчас украинцы создают авиацию дальнего радиуса действия, состоящую из беспилотников, чтобы атаковать маршруты поставки", – отмечает Плейтген.

Обратите внимание! Сенат США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню. Окончательное решение оставалось за Палатой представителей. Впрочем, спикер Палаты представителей США Джонсон объявил каникулы до 28 февраля. Законодатели так и не проголосовали за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

Журналист также отметил тот факт, что перед поездкой на фронт он и подумать не мог сколько Путин отправляет людей на смерть. Плейтген говорит, что эта ситуация, является одной из причин, почему украинцы продолжают бороться с такой самоотдачей.

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