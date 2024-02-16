Фредерик Плейтген был приглашен в качестве гостя на ток-шоу, где поделился с ведущей Сандрой Майшбергер впечатлениями от своего недавнего визита на передовую. Одной из интересных встреч было знакомство с украинским подразделением операторов дронов, которые приняли участие в атаках на позиции российских войск.
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Что поразило журналиста CNN
Плейтген был шокирован тем фактом, что ВСУ могут видеть все и смотреть в лица оккупантов перед моментом гибели.
Они могли видеть все, буквально смотрели в лицо российских солдат, которые знали, что для них, вероятно, скоро все закончится. Больше всего меня поражает то, сколько трупов лежит вокруг. Везде полно мертвых русских, частей тел, деталей машин. Ничего не убирается,
– рассказывает журналист.
По мнению американского журналиста, украинские военные смогут выстоять даже если США не предоставят новый пакет помощи.
"Они будут полагаться на новую стратегию, на эти маленькие беспилотники. Сейчас украинцы создают авиацию дальнего радиуса действия, состоящую из беспилотников, чтобы атаковать маршруты поставки", – отмечает Плейтген.
Журналист также отметил тот факт, что перед поездкой на фронт он и подумать не мог сколько Путин отправляет людей на смерть. Плейтген говорит, что эта ситуация, является одной из причин, почему украинцы продолжают бороться с такой самоотдачей.
Потери врага: последние новости
- В Авдеевке украинские защитники эффективно отражают многочисленные атаки российских оккупантов и удерживают контроль над городом. Враг имеет значительные безвозвратные потери на этом направлении, соответствующие соотношению – 20 к 1.
- На утро 16 февраля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 400 тысяч человек. В течение последних суток было убито 1210 российских захватчиков.
- Отдельные подразделения 3-й ОШБр провели рейд на территории, которую захватили оккупанты в Авдеевке. Командир Третьей штурмовой бригады отметил, что бойцы проявляют чрезвычайный героизм. Наши военные вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник.