Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що захист кордонів є "важливим завданням" для всіх прифронтових країн. Він підтвердив, що країни Балтії мають плани укріплювати власні кордони від нападу з боку Росії та Білорусі. Про це Спрудс повідомив після прибуття на засідання міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що конкретно робитиме Латвія, щоб захистити свій кордон

Латвійський очільник міноборони каже, що його країна підписала угоду із литовсько-естонськими колегами про координацію діяльності з укріплення ліній оборони. Він додав, що кожна країна, звісно, має свої конкретні плани.

Звичайно, кордон з Росією, а також кордон з Білоруссю повинні бути зміцнені. Ми вже побудували паркан, щоб захистити наш кордон у країні від потоків нелегальної міграції. Але водночас, звісно, військова контрмобільність є частиною зміцнення кордону,

– заявив міністр.

Довідка. 19 країни Балтії підписали у Ризі історичну угоду, відповідно до якої буде створено оборонну зону від Росії та Білорусі.

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