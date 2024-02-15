Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він додав, що значної активності у цьому районі прикордонники не фіксують.
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ДПСУ про новини з Білорусі
КДБ Білорусі 15 лютого повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
Андрій Демченко розповів, що впровадження режиму КТО біля кордону з Україною більш схоже на привернення уваги. Він зазначив, що в цьому районі планувалося проведення чергових навчань – їх організовують в Білорусі постійно.
Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо,
– зазначив Демченко.
Прикордонники продовжують укріплювати український кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій.
Чи є загроза наступу
- Раніше у медіа поширювалася інформація про перекидання техніки у Білорусь. Однак Андрій Демченко наголосив, що у цих повідомленнях не стверджувалося, що ця техніка йде до кордону з Україною. Її переміщували у напрямку Бреста, в одну з точок, де могли відбуватися навчання.
- За словами речника ДПСУ, Росія на території Білорусі не має ресурсів для наступу на Україну з Півночі. У Білорусі регулярно фіксують якісь навчання, зокрема, із залученням колишніх вагнерівців. У цій країні ще залишається невелика кількість російських найманців.
- Росія вивела підрозділи з Білорусі у межах ротації, але нових не поставляла. Найближчого часу загрози з цього напрямку точно немає.