Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що чутки про наступ з Білорусі ширяться вже 2 роки. Щобільше, вже неодноразово з'являлася інформація, що білоруські офіцери нібито прибули на бази й чекають наказу.

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Чи може Лукашенко дати наказ про наступ

На думку Шейтельмана, ймовірність залучення регулярної білоруської армії до війни в Україні близька до нуля. Про це говорять вже 2 роки, але підтверджень немає ніяких. Неодноразово українців переконували, що білоруські офіцери вже на базах, техніка готова, а в танки нібито заливають пальне, але все це виявилося абсолютною брехнею.

Є приказка: стару мавпу не навчиш нових фокусів. Так само й старого Лукашенка не навчиш воювати. Всі аргументи, які називали ще 2 роки тому проти думки, що Білорусь нападе на Україну – актуальні й досі,

– підкреслив політтехнолог.

Щобільше, у 2022 році мовилось про напад на Північ України, яка була нічим не захищена. Зараз там глибока ешелонована оборона. Відтак виникає запитання, на що нападатиме Лукашенко: на потужно вибудувану оборону чи на українську армію, яка у боях набула величезного досвіду?

Сьогодні наша країна має серйозні потужності для того, щоб завдавати ударів по військових цілях далеко за межами України. Це можна робити, не використовуючи західну зброю, а лише свої засоби.

Україна сьогодні найбільша воєнна держава на території Європи. То з ким Лукашенко хоче зв'язатися?

– наголосив Михайло Шейтельман.

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