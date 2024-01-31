Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что слухи о наступление из Беларуси распространяются уже 2 года. Более того, уже неоднократно появлялась информация, что белорусские офицеры якобы прибыли на базы и ждут приказа.

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Может ли Лукашенко дать приказ о наступлении

По мнению Шейтельмана, вероятность привлечения регулярной белорусской армии к войне в Украине близка к нулю. Об этом говорят уже 2 года, но подтверждений нет никаких. Неоднократно украинцев убеждали, что белорусские офицеры уже на базах, техника готова, а в танки якобы заливают горючее, но все это оказалось абсолютной ложью.

Есть поговорка: старую обезьяну не научишь новым трюкам. Так и старого Лукашенко не научишь воевать. Все аргументы, которые называли еще 2 года назад против мнения, что Беларусь нападет на Украину, – актуальны до сих пор,

– подчеркнул политтехнолог.

Более того, в 2022 году говорилось о нападении на Север Украины, который был ничем не защищен. Сейчас там глубокая эшелонированная оборона. Поэтому возникает вопрос на что будет нападать Лукашенко: на мощно выстроенную оборону или на украинскую армию, которая в боях приобрела огромный опыт?

Сегодня наша страна имеет серьезные мощности для того, чтобы наносить удары по военным целям далеко за пределами Украины. Это можно делать даже не используя западное оружие, а только свои средства.

Украина сегодня самое большое военное государство на территории Европы. Так с кем Лукашенко хочет связаться?,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

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