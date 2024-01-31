Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что слухи о наступление из Беларуси распространяются уже 2 года. Более того, уже неоднократно появлялась информация, что белорусские офицеры якобы прибыли на базы и ждут приказа.
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Может ли Лукашенко дать приказ о наступлении
По мнению Шейтельмана, вероятность привлечения регулярной белорусской армии к войне в Украине близка к нулю. Об этом говорят уже 2 года, но подтверждений нет никаких. Неоднократно украинцев убеждали, что белорусские офицеры уже на базах, техника готова, а в танки якобы заливают горючее, но все это оказалось абсолютной ложью.
Есть поговорка: старую обезьяну не научишь новым трюкам. Так и старого Лукашенко не научишь воевать. Все аргументы, которые называли еще 2 года назад против мнения, что Беларусь нападет на Украину, – актуальны до сих пор,
– подчеркнул политтехнолог.
Более того, в 2022 году говорилось о нападении на Север Украины, который был ничем не защищен. Сейчас там глубокая эшелонированная оборона. Поэтому возникает вопрос на что будет нападать Лукашенко: на мощно выстроенную оборону или на украинскую армию, которая в боях приобрела огромный опыт?
Сегодня наша страна имеет серьезные мощности для того, чтобы наносить удары по военным целям далеко за пределами Украины. Это можно делать даже не используя западное оружие, а только свои средства.
Украина сегодня самое большое военное государство на территории Европы. Так с кем Лукашенко хочет связаться?,
– подчеркнул Михаил Шейтельман.
Что происходит в Беларуси: актуальные новости
- Белорусский диктатор снова заговорил о возвращении Киева в Россию и Белоруссию, ведь "деться некуда". Свои абсурдные фантазии он озвучил, когда посещал Владимира Путина в России. Также диктатор ностальгировал по "славянскому единству" трех стран и говорил, что она якобы будет восстановлена.
- Белорусскую молодежь активно призывают участвовать в российских военных учебах. Так страна-агрессор хочет покрыть нехватку офицеров младшего звена. Для этого представители вооруженных сил оккупантов ездят по регионам Беларуси и проводят так называемые "дни открытых дверей". На них призывают молодежь вступать в военные учреждения.
- Мониторинговые группы сообщили, что в Беларусь на VIP-стоянку, которой пользуется Александр Лукашенко, уже 4 раза прилетал транспортный самолет из Китая. Допускается что в нем доставляли военную технику, ведь груз не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт. Рейсы совершались с 8 по 11 января 2024 года.