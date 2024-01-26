Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких. Он подчеркнул, что на самом деле главные угрозы для Беларуси– это режим Лукашенко и Россия.

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У Лукашенко есть цель

Валентин Гладких отметил, что было бы очень странно, если бы Лукашенко пригласили на обучение НАТО. Кажется, что самопровозглашенный лидер Беларуси не понимает, что происходит. Однако на самом деле такие его заявления имеют свою цель.

Лукашенко системно пытается представить НАТО и страны Запада как "угрозу" Беларуси. И понятно, что если НАТО и Запад – это якобы "угроза", то Беларусь должна искать какую-нибудь защиту. Такой "защитой" Лукашенко пытается представить Россию,

– объяснил он.

Лукашенко далеко не в первый раз говорит о НАТО как об угрозе. Однако для белорусского народа есть две главные угрозы, от которых необходимо избавиться– это диктаторский режим Лукашенко и Россия.

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