Больше об этом Буторин рассказал в эфире телеканала СТВ, передает 24 Канал. Как отметил он, согласно Военной доктрине, нападение на союзников будет считаться нападением на саму Беларусь.

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Доктрина претерпевает изменения

Начнем с того, что Концепцию национальной безопасности Беларуси будут обсуждать и принимать во время Всебелорусского народного собрания. Там займутся рассмотрением Военной доктрины. Ее прошлая редакция датируется еще 2016 годом.

По сути, в Военной доктрине фиксируют "коллективное отношение к вопросам войны и мира". Теперь же соответствующий документ будет носить еще и адресный характер. В нем очерчат "источники угроз". Правда, "врагов там отыскать не получится".

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, "Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу независимо от действий правительств этих государств".

В проекте доктрины мы говорим, что Республика Беларусь открыта для сотрудничества в военной сфере с любыми государствами. В частности, и государствами НАТО – мы готовы возобновить прагматический диалог при прекращении ими агрессивной риторики и действий в отношении нас,

– отметил Хренин.

Обратим внимание! Ранее в доктрине содержалось 5 классификаций военных конфликтов, в которые Беларусь могли вовлечь. Теперь же это количество сократилось до двух: межгосударственного и межкоалиционного.

Буторин подробнее рассказал, что будет в новой версии доктрины. Пройдемся по пунктам повнимательнее.

Ядерное оружие

Мы в Военной доктрине доводим до международного сообщества наше отношение, что появление на нашей территории ядерного оружия является вынужденной мерой. И это мера стратегического сдерживания. То есть она направлена на предотвращение конфликтов, а не на применение ее для достижения каких-то наших "агрессивных" целей, которые нам как-то даже, может, пытаются наши оппоненты приписывать,

– оправдывался Буторин.

Он добавил, что порядок применение ядерки – не предмет Военной доктрины. Оно – предмет низших уставных документов, документов военного планирования. Они, как правило, засекречены и в открытом доступе, как и ни в одном из государств, таких документов не найти.

Союзники

По его словам, у Военной доктрины появится целая глава. В ней соберут все положения, закрепленные в международных договорах, ратифицированных ранее с союзниками Белоруссии.

"В Военной доктрине сохранится то положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. Плюс в этом разделе будут закреплены основы нашего отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций безопасности, таких как ООН и ОДКБ. Мы участвуем в этой деятельности. И для того, чтобы юридически закрепить эти вещи, правильнее это будет прописать в Военной доктрине", – добавил Буторин.

К слову! Давайте напомним о существовании такого понятия как Союзное государство. Это сверхгосударственная организация, созданная Россией и Беларусью еще 8 декабря 1999 года. Она предусматривала поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. По факту, плавное поглощение Россией Беларуси.

Сохранение мира и независимость

Он подчеркнул, что главным является сохранение мира – жизнь независимого, суверенного государства. С учетом этой главной задачи формируют другие. По словам Буторина, на всех уровнях делается все и даже больше, "чтобы не допустить возможности практически реализовать прописанное в военных инструкциях на случай "если".

Вернемся к вопросу ядерки. Александр Лукашенко ранее прокомментировал размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси. Он назвал ее "национальной" или "собственной" и заявил, что ней могут ударить по Польше. Варшава, уверен самопровозглашенный президент, готовится вторгнуться на территорию Беларуси.