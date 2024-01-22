Больше об этом Буторин рассказал в эфире телеканала СТВ, передает 24 Канал. Как отметил он, согласно Военной доктрине, нападение на союзников будет считаться нападением на саму Беларусь.
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Доктрина претерпевает изменения
Начнем с того, что Концепцию национальной безопасности Беларуси будут обсуждать и принимать во время Всебелорусского народного собрания. Там займутся рассмотрением Военной доктрины. Ее прошлая редакция датируется еще 2016 годом.
По сути, в Военной доктрине фиксируют "коллективное отношение к вопросам войны и мира". Теперь же соответствующий документ будет носить еще и адресный характер. В нем очерчат "источники угроз". Правда, "врагов там отыскать не получится".
По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, "Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу независимо от действий правительств этих государств".
В проекте доктрины мы говорим, что Республика Беларусь открыта для сотрудничества в военной сфере с любыми государствами. В частности, и государствами НАТО – мы готовы возобновить прагматический диалог при прекращении ими агрессивной риторики и действий в отношении нас,
– отметил Хренин.
Буторин подробнее рассказал, что будет в новой версии доктрины. Пройдемся по пунктам повнимательнее.
Ядерное оружие
Мы в Военной доктрине доводим до международного сообщества наше отношение, что появление на нашей территории ядерного оружия является вынужденной мерой. И это мера стратегического сдерживания. То есть она направлена на предотвращение конфликтов, а не на применение ее для достижения каких-то наших "агрессивных" целей, которые нам как-то даже, может, пытаются наши оппоненты приписывать,
– оправдывался Буторин.
Он добавил, что порядок применение ядерки – не предмет Военной доктрины. Оно – предмет низших уставных документов, документов военного планирования. Они, как правило, засекречены и в открытом доступе, как и ни в одном из государств, таких документов не найти.
Союзники
По его словам, у Военной доктрины появится целая глава. В ней соберут все положения, закрепленные в международных договорах, ратифицированных ранее с союзниками Белоруссии.
"В Военной доктрине сохранится то положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. Плюс в этом разделе будут закреплены основы нашего отношения к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций безопасности, таких как ООН и ОДКБ. Мы участвуем в этой деятельности. И для того, чтобы юридически закрепить эти вещи, правильнее это будет прописать в Военной доктрине", – добавил Буторин.
Сохранение мира и независимость
Он подчеркнул, что главным является сохранение мира – жизнь независимого, суверенного государства. С учетом этой главной задачи формируют другие. По словам Буторина, на всех уровнях делается все и даже больше, "чтобы не допустить возможности практически реализовать прописанное в военных инструкциях на случай "если".
Вернемся к вопросу ядерки. Александр Лукашенко ранее прокомментировал размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси. Он назвал ее "национальной" или "собственной" и заявил, что ней могут ударить по Польше. Варшава, уверен самопровозглашенный президент, готовится вторгнуться на территорию Беларуси.