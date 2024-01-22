Більше про це Буторін розповів в ефірі телеканалу СТВ, передає 24 Канал. Як наголосив він, згідно з Воєнною доктриною, напад на союзників вважатиметься нападом на саму Білорусь.

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Доктрина зазнає змін

Почнімо з того, що Концепцію національної безпеки Білорусі обговорюватимуть та ухвалюватимуть під час Всебілоруських народних зборів. Там займуться розглядом Воєнної доктрини. Її минула редакція датується ще 2016 роком.

Власне, у Воєнній доктрині фіксують "колективне ставлення до питань війни та миру". Тепер же відповідний документ матиме ще й адресний характер. У ньому окреслять "джерела загроз". Правда, "ворогів там відшукати не вийде".

За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, "Республіка Білорусь до жодного народу не ставиться як до свого ворога незалежно від дій урядів цих держав".

У проєкті доктрини ми говоримо, що Республіка Білорусь відкрита до співпраці у військовій сфері з будь-якими державами. Зокрема, і державами НАТО – ми готові відновити прагматичний діалог за умови припинення ними агресивної риторики і дій щодо нас,

– зазначив Хренін.

Звернімо увагу! Раніше у доктрині містилося 5 класифікацій військових конфліктів, у які Білорусь могли втягнути. Тепер же ця кількість скоротилася до двох: міждержавного та міжкоаліційного.

Буторін детальніше розповів, що буде у новій версії доктрини. Пройдімося по пунктах уважніше.

Ядерна зброя

Ми у Воєнній доктрині доводимо до міжнародної спільноти наше ставлення, що поява на нашій території ядерної зброї є вимушеним заходом. І це захід стратегічного стримування. Тобто вона спрямована на запобігання конфліктам, а не на застосування її для досягнення якихось наших "агресивних" цілей, які нам якось навіть, може, намагаються наші опоненти приписувати,

– виправдовувався Буторін.

Він додав, що порядок застосування ядерки – не предмет Воєнної доктрини. Він – предмет нижчих статутних документів, документів військового планування. Вони, як правило, засекречені й у відкритому доступі, як і в жодній з держав, таких документів не знайти.

Союзники

За його словами, у Воєнній доктрині з'явиться ціла глава. В ній зберуть усі положення, закріплені у міжнародних договорах, ратифікованих раніше з союзниками Білорусі.

"У Воєнній доктрині збережеться те положення, яке передбачає, що напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Республіку Білорусь. Плюс у цьому розділі будуть закріплені основи нашого ставлення до миротворчої діяльності під егідою міжнародних безпекових організацій, таких як ООН і ОДКБ. Ми наразі беремо участь у цій діяльності. І для того, щоб юридично закріпити ці речі, правильніше це буде прописати у Воєнній доктрині", – додав Буторін.

До слова! Нагадаймо про існування такого поняття як Союзна держава. Це наддержавна організація, яку Росія та Білорусь утворили ще 8 грудня 1999 року. Вона передбачала поетапну організацію єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного простору. По факту, плавне поглинання Росією Білорусі.

Збереження миру та незалежність

Він наголосив, що головним є збереження миру – життя незалежної, суверенної держави. З урахуванням цього головного завдання, формують інші. За словами Буторіна, на всіх рівнях робиться все, і навіть більше, "щоб не допустити можливості практично реалізувати прописане у військових інструкціях на випадок "якщо".

Повернімося до питання ядерки. Алєксандр Лукашенко раніше прокоментував розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі. Він назвав її "національною" або "власною" та заявив, що нею можуть вдарити по Польщі. Варшава, переконаний самопроголошений президент, готується вторгнутися на територію Білорусі.