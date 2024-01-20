Лукашенко зазначив, що Білорусь отримала "у росіян за їхні гроші" ракети для комплексу "Іскандер". Про це заявив білоруський політик під час візиту на автомобільний завод у Мінській області, інформує 24 Канал.

Дивіться також Є інформація, що це фейкова зброя, – Латушко про імовірне розміщення ядерки в Білорусі

"Подарунки" від Росії

Білоруський лідер оголосив про отримання від Кремля безоплатної партії тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, – правда, ми платимо їм за іншими рахунками, – отримали такі комплекси, як "Іскандер",

– заявив білоруський диктатор.

Лукашенко підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

"Власні" ядерні ракети Білорусі

Слід зазначити, що у березні 2023 року Лукашенко вже охарактеризував тактичні ядерні ракети, які Владімір Путін передбачав розмістити у Білорусі як "національні" чи "власні".

І не треба говорити: "Ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя". Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності,

– сказав Лукашенко.

За його словами, він видав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

До того ж, Лукашенко натякнув, що отримані від Москви ракети, можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі.

За словами білоруського диктатора, гарантії, дані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.

Російська ядерка в Білорусі: коротко