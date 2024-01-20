Лукашенко зазначив, що Білорусь отримала "у росіян за їхні гроші" ракети для комплексу "Іскандер". Про це заявив білоруський політик під час візиту на автомобільний завод у Мінській області, інформує 24 Канал.
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"Подарунки" від Росії
Білоруський лідер оголосив про отримання від Кремля безоплатної партії тактичних ракетних комплексів "Іскандер".
Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, – правда, ми платимо їм за іншими рахунками, – отримали такі комплекси, як "Іскандер",
– заявив білоруський диктатор.
Лукашенко підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.
"Власні" ядерні ракети Білорусі
Слід зазначити, що у березні 2023 року Лукашенко вже охарактеризував тактичні ядерні ракети, які Владімір Путін передбачав розмістити у Білорусі як "національні" чи "власні".
І не треба говорити: "Ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя". Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності,
– сказав Лукашенко.
За його словами, він видав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.
До того ж, Лукашенко натякнув, що отримані від Москви ракети, можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі.
За словами білоруського диктатора, гарантії, дані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.
Російська ядерка в Білорусі: коротко
- В кінці березня 2023 року президент Росії Владімір Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Александра Лукашенка.
- В Україні відреагували на висловлювання очільника Керемля. Зокрема, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що дії президента Росії свідчать про його страх. Путін лише фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Також секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Кремль буквально взяв Білорусь "в ядерні заручники".
- НАТО назвало коментарі диктатора "безвідповідальними", але заявило, що не побачило жодних змін у ядерній політиці Росії, "які б змусили Альянс скоригувати нашу власну" політику.