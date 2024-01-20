Лукашенко отметил, что Беларусь получила "у россиян за их деньги" ракеты для комплекса "Искандер". Об этом заявил белорусский политик во время визита на автомобильный завод в Минской области. информирует 24 Канал.
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"Подарки" от России
Белорусский лидер объявил о получении от Кремля безвозмездной партии тактических ракетных комплексов "Искандер".
Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, – правда, мы платим им по другим счетам, – получили такие комплексы, как "Искандер",
– заявил белорусский диктатор.
Лукашенко подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.
"Собственные" ядерные ракеты Беларуси
Следует отметить, что в марте 2023 Лукашенко уже охарактеризовал тактические ядерные ракеты, которые Владимир Путин предусматривал разместить в Беларуси как "национальные" или "собственные".
И не нужно говорить: "Вот, только будут хранить, это не наше оружие". Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости,
– сказал Лукашенко.
По его словам, он издал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.
К тому же Лукашенко намекнул, что полученные от Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси.
По словам белорусского диктатора, гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.
Российская ядерка в Беларуси: коротко
- В конце марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси по личной просьбе белорусского диктатора Александра Лукашенко.
- В Украине отреагировали на высказывания главы Керемля. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что действия президента России свидетельствуют о его страхе. Путин лишь фиксирует свое участие в совершении преступления, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.
- Также секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Кремль буквально взял Беларусь "в ядерные заложники".
- НАТО назвало комментарии диктатора "безответственными", но заявило, что не увидело никаких изменений в ядерной политике России, "которые бы заставили Альянс скорректировать нашу собственную" политику.