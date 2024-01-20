Лукашенко отметил, что Беларусь получила "у россиян за их деньги" ракеты для комплекса "Искандер". Об этом заявил белорусский политик во время визита на автомобильный завод в Минской области. информирует 24 Канал.

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"Подарки" от России

Белорусский лидер объявил о получении от Кремля безвозмездной партии тактических ракетных комплексов "Искандер".

Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, – правда, мы платим им по другим счетам, – получили такие комплексы, как "Искандер",

– заявил белорусский диктатор.

Лукашенко подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

"Собственные" ядерные ракеты Беларуси

Следует отметить, что в марте 2023 Лукашенко уже охарактеризовал тактические ядерные ракеты, которые Владимир Путин предусматривал разместить в Беларуси как "национальные" или "собственные".

И не нужно говорить: "Вот, только будут хранить, это не наше оружие". Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости,

– сказал Лукашенко.

По его словам, он издал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.

К тому же Лукашенко намекнул, что полученные от Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси.

По словам белорусского диктатора, гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.

Российская ядерка в Беларуси: коротко