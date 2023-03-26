По его словам, Кремль буквально взял Беларусь в ядерные заложники. Так он отреагировал на заявление, которое накануне озвучил Владимир Путин.

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Путин дестабилизирует Беларусь

Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина,

– подчеркнул Данилов.

Как на заявление Путина отреагировали в США

Высокопоставленный чиновник американской администрации заметил, что вопрос размещения тактического ядерного оружия встал не вчера. По его словам, Беларусь и Россия его обсуждали в течение определенного периода.

В то же время он выразил сомнение по поводу возможного ядерного удара. Также озвучил, что будут делать в США в ответ на планы России.

Мы не видим причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО,

– отметил чиновник.

Путин уже нашел крайних