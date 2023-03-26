Аналитики напомнили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить ядерное оружие России на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года. изъял конституционный пункт, закреплявший нейтральный статус Беларуси.
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В январе и феврале 2022 года аналитики ISW предполагали, что Путин может попытаться развернуть тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Беларусью.
Вероятно, Путин воздержался от размещения оружия в Беларуси в начале вторжения в 2022 году, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках предстоящей российской информационной операции по манипулированию Западом,
– говорится в сообщении.
Главное о размещении ядерного оружия
- Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мол, 1 июля Россия завершает строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
- Диктатор подчеркнул, что Россия не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.
- В США прокомментировали намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси, отметив, что Путин сделал это заявление в момент роста напряженности с Западом из-за войны в Украине.