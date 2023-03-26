Аналітики нагадали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розмістити ядерну зброю Росії на території Білорусі ще 30 листопада 2021 року, а в лютому 2022 року вилучив конституційний пункт, який закріплював нейтральний статус Білорусі.

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У січні та лютому 2022 року аналітики ISW припускали, що Путін може спробувати розгорнути тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межах ширших зусиль із поглиблення російського контролю над Білоруссю.

Ймовірно, Путін утримався від розміщення зброї в Білорусі на початку вторгнення у 2022 році, щоб зберегти можливість розмістити її в межах майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання заходом,

– йдеться у повідомленні.

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