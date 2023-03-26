На цьому наголосили укладачі свіжого звіту Інституту з вивчення війни. У ньому підсвітили маніпуляції, які свідомо використовував Путін в інтерв'ю, щоб пригальмувати передачу Україні снарядів.

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Свідомо перебільшив можливості Росії

Путін навмисне маніпулював даними про можливості Росії, щоб посіяти зерно сумнівів у союзників України. Передовсім він прагнув переконати, що Росія мобілізувала власну оборонно-промислову базу. Також наголошував на тому, що Захід просто фізично не зможе забезпечити нашу державу необхідною кількістю снарядів.

Робить він це для того, щоб "створити хибне враження, що подальший український опір і західна підтримка України є марними".

Чим погрожував Путін

Так, за заявами Путіна, ЗСУ витрачають до 5 тисяч снарядів на день. На противагу він навів цифру у 14 – 15 тисяч снарядів, які США можуть виготовити за місяць. Водночас кривавий диктатор заявив, що заплановане нарощування оборонного виробництва Заходом не відповідатиме російському.

Мовляв, до кінця 2023 року країна-агресорка випустить понад 1 600 нових танків. І що на той час у Росії буде утричі більше танків, ніж в України. Зауважимо, що цими словами він ще й намагався знівелювати танкову коаліцію.

Зауважимо, що Путін не полишив спроб звинуватити Захід. За його словами, постачання озброєння Україні – спроба продовжити війну.

Можемо допустити, що ці заяви Путін також робив для внутрішнього ринку. Йому потрібно буде мотивувати як оборонку Росії, так і населення. Адже складно буде переконувати йти на фронт, знаючи, що проти сучасних західних танків воюватимуть на старих Т-54. Їх країна-агресорка вже зняла зі зберігання та відправила на передову.

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