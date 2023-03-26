Это подчеркнули составители свежего отчета Института по изучению войны. В нем подсветили манипуляции, которые сознательно использовал Путин в интервью, чтобы притормозить передачу Украине снарядов.
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Сознательно преувеличил возможности России
Путин умышленно манипулировал данными о возможностях России, чтобы посеять зерно сомнений у союзников Украины. Прежде всего, он стремился убедить, что Россия мобилизовала собственную оборонно-промышленную базу. Также отмечал, что Запад просто физически не сможет обеспечить наше государство необходимым количеством снарядов.
Делает он это для того, чтобы "создать ошибочное впечатление, что дальнейшее украинское сопротивление и западная поддержка Украины напрасны".
Чем угрожал Путин
Так, по заявлениям Путина, ВСУ тратят до 5 тысяч снарядов в день. В противоположность он привел цифру в 14 – 15 тысяч снарядов, которые США могут изготовить за месяц. В то же время кровавый диктатор заявил, что запланированное наращивание оборонного производства Западом не будет соответствовать российскому.
Мол, до конца 2023 года страна-агрессор выпустит более 1 600 новых танков. И что в то время в России будет в три раза больше танков, чем у Украины. Заметим, что этими словами он еще пытался нивелировать танковую коалицию.
Отметим, что Путин не оставил попыток обвинить Запад. По его словам, поставка вооружения Украине – попытка продолжить войну.
Мы можем допустить, что эти заявления Путин также делал для внутреннего рынка. Ему нужно будет мотивировать как оборонку России, так и население. Ведь сложно будет убеждать идти на фронт, зная, что против современных западных танков будут воевать на старых Т-54. Их страна-агрессор уже сняла с хранения и отправила на передовую.
Путин угрожает ядеркой в Беларуси
- Напомним, что накануне Путин заявил, что передаст Беларуси тактическое ядерное оружие Причем кровавый диктатор даже успел найти оправдание своим действиям.
- Мол, соответствующее решение в Кремле было принято в ответ на передачу Украине снарядов с обедненным ураном. Мы напомним, что эти снаряды не несут никакой ядерной угрозы. Зато реально угрожают российским танкам, ведь значительно крепче и позволяют эффективно пробивать броню.
- Заметим, что в США уже отреагировали на решение России. Высокопоставленный чиновник из американской администрации отметил, что не видит причин для корректировки "нашей собственной стратегической ядерной позиции". Кроме того, не наблюдаются признаки того, что Россия использует ядерное оружие.
- Примечательно, что Россия всегда обвиняла США в том, что она располагает свое ядерное оружие за пределами страны. Но, похоже, что на этот раз Кремль решил сам нарушить то, чем гордился годами.