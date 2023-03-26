Как отмечают в издании, чиновник американской администрации убедил, что отсутствуют угрозы, свидетельствующие, что Россия таки применит ядерное оружие.
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Россия нарушила то, чем гордилась
Эксперты, общаясь с журналистами, обратили внимание на один важный момент. Россия всегда кичилась тем, что не развертывает ядерное оружие за пределами своих границ. Этим она вроде бы выигрышно отличалась от США.
В то же время, высокопоставленный чиновник американской администрации отметил, что этот вопрос назрел не вчера. Россия и Беларусь в течение определенного периода говорили о передаче ядерного оружия
Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО,
– отметил чиновник.
Следует понимать, что Путин не уточнял, когда Беларусь получит ядерное оружие. В то же время отметил, что Россия должна достроить хранилище к 1 июля 2023 года. Мы же напомним, что Беларусь граничит сразу с тремя странами-членами НАТО. Речь идет о Польше, Литве и Латвии.
Путин обвинил Великобританию
- Владимир Путин уже нашел оправдание своим действиям. Мол, никто бы даже не планировал передавать Беларуси ядерное оружие, но ведь во всем виновата Великобритания. Ее решение передать Украине боеприпасы с обедненным ураном будто стало триггером.
- Кровавый диктатор также похвастался, что Россия уже помогла Беларуси переоборудовать 10 типов самолетов, из которых можно будет атаковать тактическим ядерным оружием. Собственно, строительство хранилища начнется в апреле.
- Как бы там ни было, Путин сам себе противоречит. Он пытается обвинить Великобританию в передаче снарядов. Мол, это повлияло на решение Кремля. Но ведь о подготовке белорусской авиации к ударам тактическим ядерным оружием Россия проводила раньше. Еще в конце августа 2022 года Лукашенко кичился, что его самолеты смогут нести российскую ядерку на своем борту.
- Напомним, что снаряды с обедненным ураном – снаряды повышенной силы. Его наличие позволяет им пробивать мощнейшую броню и уничтожать экипаж врага. Такие снаряды рассчитаны на танковые бои и уничтожение тяжелых машин противника. Собственно, потому и пылает в России.