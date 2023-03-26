Как отмечают в издании, чиновник американской администрации убедил, что отсутствуют угрозы, свидетельствующие, что Россия таки применит ядерное оружие.

Читайте также Путин назвал предоставление снарядов с обедненным ураном Украине эскалацией: зачем – объяснили в ISW

Россия нарушила то, чем гордилась

Эксперты, общаясь с журналистами, обратили внимание на один важный момент. Россия всегда кичилась тем, что не развертывает ядерное оружие за пределами своих границ. Этим она вроде бы выигрышно отличалась от США.

В то же время, высокопоставленный чиновник американской администрации отметил, что этот вопрос назрел не вчера. Россия и Беларусь в течение определенного периода говорили о передаче ядерного оружия

Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО,

– отметил чиновник.

Следует понимать, что Путин не уточнял, когда Беларусь получит ядерное оружие. В то же время отметил, что Россия должна достроить хранилище к 1 июля 2023 года. Мы же напомним, что Беларусь граничит сразу с тремя странами-членами НАТО. Речь идет о Польше, Литве и Латвии.

Путин обвинил Великобританию