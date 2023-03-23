Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що ці танки можуть бути у кращому стані, ніж деякі новіші, які росіяни знімали зі зберігання у минулі місяці.

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Ці танки можуть бути у кращому стані

Танки Т-54/55, які військові дослідники помітили під час переміщення з баз на Далекому сході, вироблялись у Радянському Союзі у 1940-х, 1950-х роках. Ці машини були зняті з 1295-ї Центральної бази резерву і зберігання танків, звідки брались й Т-62, що розконсервували у минулі місяці.

Жданов припустив, що це може бути пов’язано з тим, що саме ці Т-54/55 є у кращому стані, ніж новіші моделі радянських танків.

"Я так розумію, що коли Сталін був при владі, то постановка на зберігання більше відповідала технологіям, які тоді застосувались, ніж тепер. Тому ці Т-54/55, мабуть, в кращому стані, ніж ті танки, які зберігались за часів Хрущова і Брєжнєва", – наголосив військовий експерт.

Військовий експерт Олег Жданов про ситуацію на фронті: дивитись відео

За його словами, з такими темпами окупанти дійдуть до танків Т-34, які вироблялись у роки Другої світової війни.

Не якість, а кількість є проблемою

Олег Жданов наголосив, що танк, який би він не був старий, це перш за все засіб вогневого ураження і він може спричинити клопоту на полі бою. Для знищення старих танків однаково потрібно докласти зусиль, застосувати протитанкову ракету, снаряд, або гранату від ручного гранатомета.

Тому їхня кількість це також проблема з якою нам потрібно боротись. Але якість цих танків – вона ще нижча ніж у машин, які вони раніше знімали зі зберігання,

– зазначив він.

Військовий експерт також згадав, що російський 103-й бронетанковий ремонтний завод під Читою вже кілька місяців модернізовує танки Т-62. Вони у дуже поганому стані і їм потрібно робити, фактично, капітальний ремонт.

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