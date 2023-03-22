Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог і боєць ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, старі радянські танки не зрівняються з новітнім озброєнням країн НАТО.

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Добре, що вони застарілі, погано, що досі є

За даними групи аналітиків Conflict Intelligence Team, Росія почала знімати з консервації радянські танки сімейства Т-54/55, випущені у 40–50 роках. До цього, росіяни вже знімали зі зберігання новіші танки Т-62, які виготовлялись в Радянському Союзі у 1960–х роках.

Кирило Сазонов заявив, що танки Т-54/55 є достатньо старими, проте будь-який танк залишається небезпечною зброєю. Навіть такі старі танки можуть посилити позиції, чи то в атаці, чи то в обороні.

"Це достатньо застарілі танки, точно не хвалені "Армати", якими нас лякали. Але виходячи з того, що мати будь-який танк в теперішній ситуації, і не мати його – це дві великі різниці", – додав він.

За словами українського військового, погано те, що росіяни досі можуть отримувати військову техніку, навіть якщо вона стара. Єдиний позитив – це її застарілість в умовах сучасної війни.

Їх точно не порівняєш з ні Breadly, ні з Leopard. Це небо і земля,

– повідомив Сазонов.

Російська зброя, що використовується у війні з Україною