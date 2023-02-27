Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, дефіцит танків впливає на тактику ведення бою ворогом.

Дивіться також Армія Росії розбита, але це її не зупиняє, – NYT

Російські загарбники змушені підлаштовувати свої дії у бою таким чином, аби берегти свою військову техніку.

Нестача танків впливає на тактику росіян

Спочатку окупанти посилають у бій людей, щось на кшталт розвідки. Але по суті, це смертники, яких знищують ЗСУ.

Таким чином росіяни виявляють, де перебувають наші вогневі позиції, адже вони постійно змінюються. І вже у той момент, коли ворог знає, де просто зараз розміщена наша вогнева позиція, туди починає їхати важка техніка, в тому числі танки,

– пояснив військовий аналітик.

Гетьман наголосив, що окупанти не шкодують людей, натомість бережуть свою техніку.

Олексій Гетьман розповів, скільки танків залишилося у Росії: дивіться відео

Скільки танків залишилося в окупантів

За словами майора запасу ЗСУ, у країни-агресорки залишилося не так багато військової техніки.

Олексій Гетьман Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Хоча на сьогодні у ворога танків поки що більше, ніж в нас. Ми розуміємо, що це старі танки. Багато з них Росія зняла з консервації, які стояли там по 30 – 50 років. Але танків ще є багато – декілька тисяч. Воювати з ними поки що важко.

Однак російська армія поступово продовжує втрачати свою техніку на полі бою в Україні.

"Ми перебили половину танкового арсеналу Росії"

Військовий аналітик зазначив, що українські захисники вправно знищують техніку ворога.

"Ми перебили майже половину танкового арсеналу Росії. Йдеться про понад 3 тисячі знищених нами танків. Правда, наші партнери зупиняються на цифрі 1500 – 1700, тому що вони вважають знищеними лише ті танки, по яких є відеофіксація", – розповів Гетьман.

Однак, за його словами, підбивати танки й одночасно фіксувати цей процес не завжди вдається.

Окупанти їздять по світу і просять танки

Зараз ворогу дуже складно поповнювати свої запаси.

У Росії на сьогодні є можливість виробляти лише 900 одиниць важкої техніки на рік. Це приблизно 450 танків та 450 інших бронемашин. Щоб поповнити свій ресурс, Росії потрібно щонайменше 15 – 20 років,

– зазначив Гетьман.

Спільник Владіміра Путіна у війні проти України Алєксандр Лукашенко пообіцяв Росії надати свою техніку. Також Лукашенко заявив, що білоруські підприємства зможуть виробляти певні види техніки для Росії. Військовий аналітик вважає, що це не допоможе Москві відновити її запаси.

"Хоча у Кремля є партнери. Лаос продав росіянам танки Т-34. Тобто росіяни їздять по всьому світу і шукають ці танки", – сказав Гетьман.

Він додав, що якщо окупанти продовжать використовувати свою важку техніку так, як роблять це зараз, то взагалі залишаться ні з чим.

Окупанти брешуть про свої запаси танків

Російські загарбники розповідають казки про те, що у них на стратегічних складах є 15 тисяч танків, які можуть залучити до війни. Однак, за словами майора запасу ЗСУ, окупанти перебільшують свої потужності щонайменше у 5 разів.

Зі своїх складів росіяни можуть долучити лише 3 тисячі танків. І вони вже почали це робити,

– наголосив Гетьман.

Він нагадав, що ще навесні 2022 року у Росії вчинив самогубство російський офіцер, який відповідав за зберігання танкової техніки. Тоді виявилося, що танки на складах були непридатні для бою. Машини були розукомплектовані, а частина з них взагалі не мала двигунів.

"У Росії розікрали все, що тільки можливо. А зараз продовжують брехати світові й насамперед собі, які вони сильні", – сказав військовий аналітик.

Він додав, що російська армія – потужна, але не настільки, як вона про себе розповідає.

Проблеми у російській армії: коротко