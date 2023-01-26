З 24 лютого 2022 року росіяни на війні в Україні вже залишили 123 860 солдатів. Також вороги втрачають танки, літаки та багато іншої техніки.

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Втрати росіян станом на 26 січня

танків – 3175;

бойових броньованих машин – 6334;

артилерійських систем – 2169;

РСЗВ – 452;

засобів ППО – 220;

літаків – 292;

гелікоптерів – 282;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1908;

крилатих ракет – 749;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4986;

спеціальної техніки – 195.



Актуальні втрати ворога станом на 26 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Коротко про втрати за минулу добу

Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони 25 січня завдала 14 ударів по районах скупчення живої сили загарбника. Крім того, два удари припали на позиції ЗРК.

Але і це ще не все. Відомо, що за минулу добу вдалося знищити 2 літаки Су-25, гелікоптер Ка-52 "Алігатор", 4 безпілотники типу "Орлан-10" та один – типу "Суперкам".

Свою роботу ефективно виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 1 пункт управління, 12 районів скупчення живої сили, а також 4 склади з боєприпасам росіян.

ЗСУ відбили низку атак

25 січня підрозділи Сил оборони відбили відразу низку атак ворога на Донбасі. Їх зафіксували поблизу Червонопопівки на Луганщині, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Благодатного, Бахмута, Кліщіївки, Мар'їнки, Вугледара та Павлівки, що на Донеччині.

За даними Генштабу, ворог продовжує наступальні дії, хоч і зазнає шалених втрат. Їх зафіксували на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Також безрезультатними були спроби наступу на Лиманському й Авдіївському напрямках. А от на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському – ворог намагається вести оборону.