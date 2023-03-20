Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, те, що Росія відправляє на фронт стару техніку, потрібно розглядати під різними кутами. Є як позитив, так і негатив.

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Росіяни змарнували свій шанс

Як зазначив Киричевський, щодо якості техніки можна наводити песимістичний аргумент, що вона все одно стріляє. Та водночас проблеми із доступом до західної електроніки та встановлення радянських прицілів не дозволяють росіянам ефективно використовувати, до прикладу, свої танки. Особливо для стрільби із закритих позицій.

Крім того, судячи з усього, росіянам не вдається сконцентрувати певну кількість техніки, щоб прорвати українську оборону. Це видно як на прикладі Бахмута, так і Вугледара тощо.

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Киричевський вважає, що російські окупанти витратили свій шанс на прорив. Вони могли восени – взимку наступати погіршеними механізованими підрозділами з мобілізованими. Але окупанти змарнували цю можливість.

На тактичному рівні вони мають з чого стріляти та чим працювати. Та, з іншого боку, вони змарнували шанс, коли могли великою кількістю бронетехніки досягнути переваги на фронті, створити умови для виходу на кордони Донецької області до кінця березня. Тому є чим стріляти, але переламати стратегічну ситуацію хоча б не на нашу користь, вже не мають чим,

– зазначив Киричевський.

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