Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, то, что Россия отправляет на фронт подержанную технику, нужно рассматривать под разными углами. Есть как позитив, так и негатив.

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Россияне упустили свой шанс

Как отметил Киричевский, по качеству техники можно приводить пессимистический довод, что она все равно стреляет. Однако проблемы с доступом к западной электронике и установка советских прицелов не позволяют россиянам эффективно использовать, к примеру, свои танки. Особенно для стрельбы с закрытых позиций.

Кроме того, судя по всему, россиянам не удается сконцентрировать определенное количество техники, чтобы прорвать украинскую оборону. Это видно как на примере Бахмута, так и Угледара.

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Киричевский считает, что российские оккупанты потратили свой шанс на прорыв. Они могли осенью – зимой наступать ухудшенными механизированными подразделениями с мобилизованными. Но оккупанты упустили эту возможность.

На тактическом уровне они должны из чего стрелять и чем работать. Но, с другой стороны, они упустили шанс, когда могли большим количеством бронетехники достичь преимущества на фронте, создать условия для выхода на границы Донецкой области до конца марта. Поэтому есть чем стрелять, но переломить стратегическую ситуацию хотя бы не в нашу пользу, уже нечем,

– отметил Киричевский.

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