Только за минувшие сутки статистика потерь врага пополнилась еще 710 бойцами. Сразу оговоримся, что эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных россиян в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

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Потери врага в технике

Также россияне лишились большого количества техники. На балансе "второй армии мира" стало на тысячи единиц боевых машин меньше. Детальнее со статистикой предлагаем ознакомиться дальше:

танков – 3 532,

боевых бронированных машин – 6 853,

артиллерийских систем – 2 568,

РСЗО – 507,

средств ПВО – 268,

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 159,

крылатых ракет – 907,

кораблей/катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 408,

специальной техники – 252.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Эпицентр боевых действий – Бахмут

Об этом заявили в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве напомнили, что враг не оставляет своих планов. Оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На это они бросают все имеющиеся у себя силы.

Наступательные действия сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. И только за минувшие сутки наши военные отбили 83 атаки врага на этом участке фронта.

Что касается Бахмута, то наши военные отбили ряд атак оккупантов в северной части города. Кроме того, отогнать врагов удалось в районах Орехово-Василевки, Григоровки и Богдановки. Тем временем захватчики продолжили поливать огнем населенные пункты вокруг. Под обстрелы попали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.