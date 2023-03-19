Соответствующими данными поделились в утренней сводке Генштаба ВСУ 19 марта. В ней сообщили, что ВСУ за минувшие сутки только на пяти направлениях отбили более 80 атак врага.

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ВСУ продолжают защищать Украину

В Генштабе подчеркивают, что, несмотря на потери живого состава, Россия продолжает вести захватническую войну. Напоминаем, что оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Это их первоочередная миссия сейчас.

Чтобы достичь своих целей, враг продолжает наступать ежедневно. Основные силы захватчиков сконцентрированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Только за минувшие сутки наши защитники отбили 83 атаки врага на соответствующем участке фронта.

Бахмут – эпицентр боевых действий

На Бахмутском направлении наши защитники отбили ряд атак врага в северной части города. Также отогнать оккупантов удалось в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Богдановки. В то же время под огонь россиян попали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

Купянское и Лиманское направления. Там захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ. Они вели наступательные действия в районах Кременной, Дибровы, Верхнекаменного и Спорного. Результатов не добились. Из артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двухлетняя, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления. Там тоже зафиксировали попытки наступления врага, но они все без результатов. Оккупанты двигались в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Водяного, Первомайского и Марьинки. Последнюю россияне атаковали 15 раз. Под обстрелы попали Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка в Донецкой области.

Волынское, Подольское, Северское и Слобожанское направления. Там оперативная ситуация не претерпела изменений. В течение суток враг обстрелял районы Александровки и Клюсов Черниговской области, Харьковки, Старикового, Волфиного Сумской области, Красной Зари, Ветеринарного, Стрелки, Старицы, Волченска и Великого Бурлука Харьковской области.

Запорожское и Херсонское направления. Там враги занимают оборону. Под обстрелы попали Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Кроме того, захватчики в очередной раз атаковали Херсон и Антоновку.

Потери врага растут