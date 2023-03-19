Лиш за минулу добу статистика втрат ворога поповнилася ще 710 бійцями. Відразу ж обмовимося, що ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих росіян у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Читайте також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Втрати ворога у техніці

Також росіян позбулися чималої кількості техніки. На балансі "другої армії світу" стало на тисячі одиниць бойових машин менше. Детальніше зі статистикою пропонуємо ознайомитися далі.

танків – 3 532,

бойових броньованих машин – 6 853,

артилерійських систем – 2 568,

РСЗВ – 507,

засобів ППО – 268,

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159,

крилатих ракет – 907,

кораблів/катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 408,

спеціальної техніки – 252.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 19 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Епіцентр бойових дій – Бахмут

На цьому наголосили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві нагадали, що ворог не полишає своїх планів. Окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. На це вони кидають усі наявні у себе сили.

Наступальні дії зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. І лиш за минулу добу наші військові відбили 83 атаки ворога на цій ділянці фронту.

Що стосується Бахмута, то наші військові відбили низку атак окупантів у північній частині міста. Крім того, відігнати ворогів вдалося у районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки. Тим часом загарбники продовжили поливати вогнем населені пункти навколо. Під обстріли потрапили Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.