Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що з моменту виробництва цієї моделі пройшло вже близько 50 років і, наприклад, сталь, яку використовували для броні цього танку, змінювали вже багато разів.

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Росіяни не зможуть привести Т-62 до сучасно вигляду

Так, загарбники можуть поставити на танк сучасний приціл, але змінити стабілізатори буде важко, тому що конструктивно вони можуть не підійти. Їх навіть треба виготовляти під конкретний танк.

Крім того, навіть якщо росіяни й намагатимуться встановити сучасний приціл на модель танку Т-62, то станом на сьогодні його не виробляють у країні-агресорці. І Росії лишається хіба закупити його в інших країн, а з цим можуть виникнути проблеми.

Станом на сьогодні це фактично неможливо, враховуючи санкції, які запроваджують проти Росії. Так, вони можуть їх відремонтувати, щоб вони були боєздатними та гарно пофарбувати,

– підсумував військовий експерт.

Жданов пояснив, чи вдасться Росії модернізувати Т-62: дивіться відео

Зауважимо, що українські захисники результативно знищують ворога та його військову техніку, зокрема танки. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 2 511 бойових машин окупантів, з них протягом минулої доби – 10 одиниць.

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Путін створив штаб управління війною

Владімір Путін створив новий штаб управління війною, який очолив Сєргєй Суровікін. У такий спосіб російський президент прагне створити нову вертикаль військового управління, щоб змінити ситуацію на полі бою.

На думку Жданова, таке рішення Путіна ще більше посилить протистояння між Суровікіним та очільником Генерального штабу Росії Герасімовим.

Фактично, це нове управління має керувати Генеральним штабом або ж Генеральний штаб має виконувати функцію забезпечення для існування та функціонування цього (штабу – 24 канал) управління війною,

– зауважив військовий експерт.

"Вони знову стикаються з проблемою, що в них недостатньо часу для організації взаємодії й це може тільки погіршити систему управління", – підкреслив він.