Это позволит разместить в Беларуси на постоянной основе как вооруженные силы Российской Федерации, так и ядерное оружие. Какие последствия могут иметь подобные действия – сайт 24 канала узнавал у экспертов.
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Как Беларусь отказалась от ядерного оружияВ июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Она стала первым государством, добровольно отказавшимся от возможности владения ядерным оружием, которое осталось после распада Советского Союза. Великобритания, Россия и США предоставили стране гарантию безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года. В ноябре 1996 года был завершен вывод ядерного оружия с территории Беларуси.
Каких перемен хочет Лукашенко
Об изменениях в Конституцию Александр Лукашенко впервые упомянул в послании белорусскому народу в июне 2020 года. Это произошло за несколько дней до президентских выборов, которые привели к массовым уличным протестам, жестокой волне репрессий против оппозиции и заявлениям ряда западных стран о непризнании Лукашенко президентом.
Протесты в Беларуси / Фото Getty Images
Тогда он анонсировал перераспределение полномочий между ветвями власти. Более того, эти изменения были условием помощи Кремля во время массовых протестов в Беларуси. Обнародованный проект изменений, который готовился год, Конституции Беларуси убирает упоминания о ее безъядерном и нейтральном статусе. А референдум о поправках должен пройти уже в феврале 2022 года.
Чиновники Беларуси и России уже сделали заявления, что возможность разместить на территории страны ядерное оружие РФ возникла из-за якобы "угрозы со стороны Североатлантического альянса".
Лукашенко хочет внести изменения в Конституцию / Фото Getty Images
Впервые об этом сказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ в конце ноября 2021 года. Он заверил, что предложил Москве разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал это как предостережение Запада.
Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад,
– заявил Лавров.
В конце декабря 2021 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил, что такая возможность действительно рассматривается. По его словам, в Украине якобы "наращиваются силы США и НАТО".
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Безвозвратное ослабление позиций Лукашенко
Госдепартамент США выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко инициирует референдум по внесению изменений в Конституцию, которые позволят разместить в Беларуси на постоянной основе как вооруженные силы РФ, так и ядерное оружие.
В США также отметили, что это подтверждает необратимое ослабление позиций режима Лукашенко в стране, а также расчет на все виды поддержки со стороны Российской Федерации. Москва же пользуется уязвимостью белорусского диктатора, готового торговаться всем, чтобы остаться у власти.
В США заявили, что Кремль пользуется уязвимостью Лукашенко / Фото Getty Images
Версии для народа и болезненная тема для Лукашенко
В течение полутора лет шла дискуссия "прогосударственных экспертов и белорусских чиновников, которые обсуждали изменения в новую Конституцию". 28 декабря 2021 года этот проект был представлен общине. Во время новогодних праздников белорусы якобы могли внести свои предложения, которые, по словам Лукашенко, "обязательно учтут", а финальный проект будет выставлен на референдум. Бывший первый секретарь управления Европы МИД Беларуси Павел Слюнкин сказал, что никакой реальной дискуссии среди граждан не было.
В Конституции предлагается много изменений. Ключевое – это создание нового руководящего органа – Всебелорусское народное собрание. Это такой "супер парламент", которому придастся большое количество функций. Он может объявить импичмент президенту, иметь возможность контролировать работу государственных органов, давать поручения, назначать глав Конституционного и Верховного судов. То есть этот орган будет иметь вес в законодательной, исполнительной и судебной сферах. И главой этого органа, скорее всего, станет Лукашенко.
Изменения в Конституцию – это начало вероятного транзита власти. Однако это не значит, что Лукашенко уйдет. Это создание институциональных основ на случай, если он решит это сделать. По словам эксперта, самопровозглашенный президент Беларуси скопировал модель Назарбаева и решил пойти по тому же пути.
Он (Лукашенко – 24 канал) пообещал Путину, что будет проводить этот референдум, чтобы снизить градус недовольства среди населения. Но фактически он удерживает эту власть и не собирается отдавать никому. И эти конституционные изменения просто позволяют ему создать предпосылки, чтобы когда-нибудь в перспективе этот транзит власти произошел,
– добавил специалист.
Параллельно с этим в Конституцию закладывали и другие вещи. К примеру, отказ от безъядерного статуса. По словам Слюнкина, для Лукашенко это всегда была болезненная тема. Он сожалел, что его предшественники вывели ядерное оружие из Беларуси. Это решение принималось до того, как он пришел к власти.
Лукашенко создает институционные основы для транзита власти / Фото Getty Images
Он (Лукашенко – 24 канал) всегда говорил, что "если бы у нас было ядерное оружие, то никто не посмел бы вводить санкции против нас, никто бы нас не пугал". Поэтому, сегодня, во время обострения отношений между Западом и Россией, он сказал: "Если вдруг НАТО разместит ядерное оружие на территории Польши или вдруг почувствует серьезную угрозу, то он с радостью разместит ядерное оружие РФ на своей территории",
– рассказал эксперт.
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что пока такие заявления Лукашенко – непонятный вариант. Запад на это никак не отреагировал, потому что это совершенно бессмысленно. В том смысле, что исходить из ядерных договоренностей, которые были в начале 90-х, это шевелить всю систему межгосударственных отношений. Тот же Иран или Северная Корея достаточно осторожно относятся к ядерному статусу. А Израиль или Южноафриканская Республика до сих пор не признают, что у них есть ядерное оружие.
То есть сейчас любая страна может отказаться от безъядерного статуса и поставить мир на грани ядерной катастрофы. Поэтому это скорее для внутренних проблем диктатора Лукашенко. Такие вопросы имеют большой резонанс в мировом сообществе, но дипломаты об этом не говорят, на уровне ООН этот вопрос не ставится. Заявления Лукашенко сейчас не имеют никакого основания,
– подчеркнул специалист.
Путин решил перестраховаться благодаря Беларуси / Фото Getty Images
"Зависимость от России"
По мнению Слюнкина, в нынешней ситуации, когда Российская Федерация шантажирует мир и выдвигает ультиматум, размещение ядерного оружия на территории Беларуси – это один из возможных ответов, если Москва вдруг будет недовольна результатами переговоров, которые сейчас проходят по линии США и НАТО.
Если говорить с формальной точки зрения о законе, то он подчинен интересам народа. Понятно, что в Беларуси отсутствуют демократические формы получения знания о том, что хочет народ. Это все заменяется личным желанием Лукашенко. Поэтому в этой Конституции забирается безъядерный статус. Не потому, что это белорусы этого хотят, а потому что этого хочет Лукашенко,
– объяснил он.
Этот пункт забирается, а далее на двусторонней основе это ядерное оружие может быть доставлено. То есть формально это не расширит количество стран, обладающих ядерным оружием – речь идет о размещении российских ядерных боеголовок на территории Беларуси.
Так же американские ядерные боеголовки расположены во многих европейских странах, притом что сами эти страны не являются ядерными. Они находятся под контролем США. Аналогичную процедуру, по мнению Слюнкина, согласовали Путин и Лукашенко как ответ, если переговоры не будут успешными.
Павел Слюнкин / Фото ex-press.by
Я думаю, что это достаточно вероятный сценарий. Конечно, здесь Лукашенко также имеет вопрос от России, насколько она готова дать это оружие человеку, который часто не может контролировать свои эмоции. Но в целом если Кремль будет все это контролировать, то такое может быть. Конечно, такие вещи делаются, потому что после 2020 года он стал очень зависим от России, которая остается единственным внешним гарантом сохранения его власти,
– подчеркнул эксперт.
Слюнкин отметил, что Кремль во время протестов поддержал Лукашенко, спас его и продолжает поддерживать. Поэтому он рассчитывается такими вещами и действиями, которые не угрожают его власти, но "благодарят Москву за эту поддержку".
Нейтральный статус
Также в новой Конституции отобран пункт о нейтральном статусе. Был период, когда Беларусь не признавала легальность аннексии украинского Крыма и пыталась выступать миротворческой площадкой после войны в Украине, балансировать свою зависимость от России с Западными странами. Сейчас все это реально закончилось.
Сейчас Лукашенко открыто играет на стороне Москвы, и это для него экзистенциально важно. Если бы он этого не делал, то, боюсь, что России он не был бы нужен,
– добавил Павел Слюнкин.
По мнению руководителя Центра стратегических и внешнеполитических исследований из Минска Арсения Сивицкого, референдум по внесению изменений в Конституцию не приведет к появлению постоянных российских военных баз и размещению российского ядерного оружия. Хотя действительно проектом изменений предлагается убрать положение о стремлении Беларуси к нейтралитету и безъядерному статусу.
С одной стороны это связано с тем, что Беларусь де-факто и де-юре участвует в военно-политических альянсах на двусторонней основе с Россией и ОДКБ.
Однако вместо положения о стремлении к нейтралитету в новой редакции Конституции появится норма о невозможности военной агрессии с территории Беларуси против других государств, предусматривающая сохранение монополии применения военной силы внутри Беларуси. А с другой – на территории Беларуси действует атомная электростанция. Таким образом, эти изменения должны скорректировать разрыв между декларациями и реальностью.
Арсений Сивицкий уверен, что появление постоянных военных баз и ядерного оружия России в Беларуси подорвет монополию Лукашенко / Фото из фейсбука Сивицкого
К тому же для размещения российского ядерного оружия в Беларуси нет никакой военной целесообразности, особенно после распада "Договора о ракетах малой и средней дальности". Более того, несмотря на наличие необходимой инфраструктуры еще с советских времен, ее реконсервация и восстановление потребуют огромных ресурсов и времени, а это опять-таки будет невозможно без создания постоянных российских баз, на что Минск не пойдет,
– заметил Сивицкий.
Традиционно Александр Лукашенко использует совместные с Россией учения для демонстрации геополитической лояльности с целью дальнейшей конвертации в финансовую поддержку. Но с учетом напряженных отношений с западными странами и Украиной, Минск также пытается заставить их учитывать свою субъектность. Также он пытается оказывать давление, чтобы заставить эти государства отказаться от прессинга и санкционной политики против Беларуси.
Другое дело, что Москва успешно манипулирует стремлением Минска продемонстрировать приверженность союзническим обязательствам, выставляя Беларусь в роли своей марионетки на фоне эскалации со стороны России и военного напряжения вокруг Украины.
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