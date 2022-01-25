Пойдет ли Россия на подобный шаг, что это будет означать для Москвы и как повлияет на Украину и минские договоренности – сайту 24 канала объяснили эксперты.
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Кто "протягивает" скандальный документ
Проект обращения к Владимиру Путину с просьбой признать пророссийских боевиков в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах провести консультации по этому вопросу с главами фракций. Затем его обсудит Совет Думы.
Представители российского режима не упускают случая обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя именно Москва игнорирует все договоренности по достижению мира на Донбассе.
Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И то, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Вполне очевидно одно: решение по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать,
– написал Володин в своем телеграм-канале.
Напомним, что с 2014 года на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно раздают российские паспорта. Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение депутатами от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) во главе с Геннадием Зюгановым.
Ранее глава Компартии решительно поддержал аннексию украинского Крыма Россией. Выступил за "федерализацию Украины", признание результатов народных референдумов", предоставление государственного статуса русскому языку, постоянно оказывал моральную поддержку пророссийским повстанцам и фракции КПУ в Верховной Раде.
Путина просят официально признать пророссийских боевиков на Донбассе / Фото Getty Images
"Володин – человек из ближнего круга Путина"
Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский рассказал, что Володин – персона из ближнего, но не из ближайшего круга Путина. Говорится, в частности, о людях, которые входят в Совет Безопасности Российской Федерации.
Поскольку это уже идея, объявленная спикером Госдумы, членом Совета Безопасности РФ, то надо посмотреть на расписание работы Путина, и когда там будет следующее заседание Совета безопасности. Вполне возможно, если этот вопрос будет легализован по их внутренним процедурам, то есть Госдума это рассмотрит, его могут вынести на рассмотрение Совета Безопасности России.
По словам эксперта, этот проект обращения может означать, что Москва таким образом тестирует реакцию Запада и Украины. Недаром это все произошло накануне переговоров в Женеве между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Я думаю, что такими заявлениями, такими шагами и движением в этом направлении относительно признания "ЛДНР" Россия хочет спровоцировать какой-то жесткий ответ со стороны Украины. То есть, какие-то военные приготовления, например, на Донбассе. Москва с ноября ищет возможность как подтолкнуть руководство Украины к каким-то активным действиям, которые можно было бы подать как то, что Украина готовится к войне,
– отметил Бурковский.
Петр Бурковский объяснил, что Москва пытается спровоцировать Украину / Фото "Демократические инициативы"
Он подчеркнул, что в Кремле уже целый год рассказывают, что Украина хочет силой захватить Донбасс. Заявлениями что "мы признаем "ЛДНР", в России надеются, что президент и украинское правительство начнут делать какие-то жесткие заявления. Украине необходимо работать с США и странами ЕС, чтобы ужесточать санкции против РФ.
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Более того, такой шаг России будет противоречить совместной декларации немецкого канцлера, французского, украинского и российского президентов, принятой 11 февраля 2015 года, где они четко говорят о территориальной целостности и независимости Украины.
"Попытка принудить к уступкам"
Руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту 24 канала отметил, что Российская Федерация будет использовать известные нарративы о "русскоязычных" и "своих граждан", которых якобы надо защищать.
Он напомнил, что под такими же лозунгами в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский Крым. Подобные заявления и призывы к признанию появляются уже давно. Сейчас все это надо рассматривать в контексте и комплексе с другими речами российских чиновников.
Это шантаж Запада и Украины. Это попытка таким путем принудить к уступкам, в этом случае, в отношении Минских соглашений. Пока я воспринимаю это скептически. Скорее всего, это просто шантаж, но в перспективе это возможно. Сейчас это маловероятно, потому что это разрушит всю конструкцию Минских соглашений.
Если Россия признает эти две сепаратистские так называемые "республики", то по меньшей мере политическая часть Минских соглашений теряет свою актуальность. Потому что там речь идет о реинтеграции этих территорий в состав Украины.
Для Украины это будет основанием признать, что Россия отказалась от Минских соглашений. Поэтому тут есть риски для самой России, ведь вся стратегия Путина с 2014 – 2015 годов строилась на необходимости неукоснительного выполнения этих договоренностей.
Другие громкие провокационные заявления в России:
- В России никак не могут смириться с тем, что украинский язык в Украине популяризируется и вытесняет русский из всех сфер жизни.
- Кремль цинично заявил, что потеря Россией доступа к доллару может спровоцировать "гражданскую войну" в Украине.
- Пропагандисты в Москве открыто угрожали Украине "сжечь всех на Крещатике".