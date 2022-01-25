Пойдет ли Россия на подобный шаг, что это будет означать для Москвы и как повлияет на Украину и минские договоренности – сайту 24 канала объяснили эксперты.

Актуально В МИД отреагировали на возможное признание Россией боевиков на Донбассе

Кто "протягивает" скандальный документ

Проект обращения к Владимиру Путину с просьбой признать пророссийских боевиков в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах провести консультации по этому вопросу с главами фракций. Затем его обсудит Совет Думы.