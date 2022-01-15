Пропагандист Антон Красовский пытался запугать Украину заявлениями о "вводе войск". Свои Непутевые и циничные заявления он сделал в своей программе "антонимы".

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Пропагандист угрожал сжечь Конституцию Украины

В своей программе Красовский беседовал со своим коллегой по "пропагандистскому цеху" Александром Брауновым. Темой разговора были события в Казахстане, однако без упоминания Украины обойтись никак не могло.

Пропагандисты начали говорить о перспективе членства Украины и Грузии в НАТО. Красовский отметил, что в Украине членство в Альянсе прописано в Конституции. Сразу после этого он решил выдать непутевую угрозу и заявил, что Россия якобы сожжет наш главный государственный документ. Свой "поток сознания" Красовский обратил к камере. Видимо, он наивно надеялся, что в нашей стране кто-то смотрит на постоянной основе.

Свое заявление о "сожжении Конституции" Красовский сопровождал "дулей", которую показывал в камеру.

Мы заберем у вас вашу Конституцию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите! На шинах, на покрышках. Они все побегут к нам.

– заявил Красовский.

Пока официальный Кремль всячески пытается откреститься от планов начать полномасштабное вторжение, Красовский, как и другие пропагандисты, не стесняется открыто угрожать нашей стране. Он заявил, что как только Украина вступит в НАТО, Россия "введет войска".

Красовский назвал Львов российским

Пропагандист Красовский повторил уже традиционные мантры Кремля о том, что якобы "Украины не существует", а наша страна является "русской землей". Однако пиком абсурдности высказываний Красовского стали упреки о том, что "русским" является и Львов.

По его словам, город Львов якобы "назвали в честь сына русского князя Даниила Галицкого". Однако и на этом пропагандист не остановил свой "поток сознания".

Красовский переплюнул Путина. Если последний считает, что Украину якобы "основал Ленин", то по словам пропагандиста, в нашей стране землю якобы подарил организатор Голодомора и репрессий Иосиф Сталин. Поэтому Красовский убежден, что дескать во всех городах "должны установить памятник основателю Украины".

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