Пропагандист Антон Красовський намагався залякати Україну заявами про "введення військ". Свої недолугі та цинічні заяви він зробив у своїй програмі "Антоніми".

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Пропагандист погрожував спалити Конституцію України

У своїй програмі Красовський розмовляв зі своїм колегою по "пропагандистському цеху" Олександром Брауновим. Темою розмови були події в Казахстані, однак без згадки України обійтися ніяк не могло.

Пропагандисти почали говорити про перспективу членства України та Грузії в НАТО. Красовський відзначив, що в Україні членство в Альянсі прописане в Конституції. Одразу після цього він вирішив видати недолугу погрозу і заявив, що Росія нібито спалить наш головний державний документ. Свій "потік свідомості" Красовський звернув до камери. Мабуть, він наївно сподівався, що в нашій країні хтось дивиться на постійній основі.

Свою заяву про "спалення Конституції" Красовський супроводжував "дулею", яку показував у камеру. Браунов погоджувався зі словами Красовського й навіть підкинув йому ідею спалити головний документ нашої держави.

Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home,

– заявив Красовський.

Поки офіційний Кремль всіляко намагається відхреститися від планів почати повномасштабне вторгнення, Красовський, як й інші пропагандисти, не соромиться відкрито погрожувати нашій державі. Він заявив, що як тільки Україна вступить до НАТО, Росія "введе війська".

Красовський назвав Львів російським

Пропагандист Красовський повторив уже традиційні мантри Кремля про те, що буцімто "України не існує", а наша країна є "російською землею". Однак піком абсурдності висловлювань Красовського стали закиди про те, що "російським" є і Львів.

За його словами, місто Львів нібито "назвали на честь сина російського князя Данила Галицького". Однак і на цьому пропагандист не зупинив свій "потік свідомості".

Красовський переплюнув Путіна. Якщо останній вважає, що Україну нібито "заснував Ленін", то за словами пропагандиста, нашій країні землю буцімто подарував організатор Голодомору та репресій Йосиф Сталін. Тому Красовський переконаний, що буцімто в усіх містах "мають встановити засновнику України".

Усі заяви російського пропагандиста Красовського в добірці: дивіться відео